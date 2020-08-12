На улице Толстого пройдут ремонтные работы.
Ижевск. Удмуртия. Маршрут движения трамваев №2, 7 и 9 изменится 13 августа в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 11:00 до 14:00 на трамвайных путях будут проводить ремонтные работы по улице Льва Толстого: по направлению от магазина «Океан» к улице Тимирязева.
В это время движение трамваев организуют:
2 маршрут:
— улица Промышленная — улица Ленина — Центр — улица Ленина — Восточный поселок — улица Тимирязева — Буммаш.
— Буммаш — улица Тимирязева — улица Авангардная — улица Кирова — магазин «Океан» — улица Карла Маркса — Центр — улица Ленина — улица Промышленная.
7 маршрут:
— кинотеатр «Аврора» — улица Кирова — улица Карла Маркса — Центр — улица Карла Маркса — улица Кирова — кинотеатр «Аврора».
9 маршрут:
— улица Московская — улица Магистральная — Центр — улица Ленина — Восточный поселок — улица Тимирязева — Буммаш.
— Буммаш — улица Тимирязева — улица Авангардная — улица Кирова — магазин «Океан» — улица Карла Маркса — Центр — улица Магистральная — улица Московская.