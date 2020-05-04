В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы

Выполнению маневров не помешал желтый уровень погодной опасности.

Москва. В Москве пошла репетиция авиационной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию провело издание RT.



На видео видно, как в небе над столицей 6 самолетов протягивают триколор и совершают различные маневры. При этом желтый уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра не помешал проведению репетиции.

Отметим, что 16 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о переносе торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Позже в Росавиации сообщили, что воздушный парад состоится 9 Мая в 32 городах России. В День Победы, как и на репетиции, будет установлен временный режим использования воздушного пространства.



