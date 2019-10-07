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В Саратовской области запретили строить дома выше 10 этажа

14:03, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Саратовской области запретили строить дома выше 10 этажа
14:03, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#строительство\n#Саратовская область\n#градостроительство\n#запрет
Фото: Pixabay
142
0

Исключением стала достройка жилья обманутых дольщиков.

Саратовская область. В Саратовской области вступил в силу запрет на строительство зданий выше 10 этажа. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на региональные нормативы градостроительного проектирования.

Новое правило распространяется на все жилые, общественные, социальные, религиозные и производственные постройки.

Исключением стала достройка зданий обманутых дольщиков, также превышение допустимо при комплексной застройке.

По мнению завкафедрой архитектуры Саратовского технического университета Сергея Дядченко, причиной запрета могло стать активное строительство высоток в областном центре в последние годы. Тем не менее, он отмечает, что это не главная строительная проблема Саратова. Дядченко считает, что важнее то, чтобы жилая застройка велась комплексно, одновременно возводились школы, поликлиники и другая инфраструктура.   

14:03, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
142
0
#строительство\n#Саратовская область\n#градостроительство\n#запрет

 

 

 


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