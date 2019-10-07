В Саратовской области запретили строить дома выше 10 этажа

Исключением стала достройка жилья обманутых дольщиков.

Саратовская область. В Саратовской области вступил в силу запрет на строительство зданий выше 10 этажа. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на региональные нормативы градостроительного проектирования.

Новое правило распространяется на все жилые, общественные, социальные, религиозные и производственные постройки.

Исключением стала достройка зданий обманутых дольщиков, также превышение допустимо при комплексной застройке.

По мнению завкафедрой архитектуры Саратовского технического университета Сергея Дядченко, причиной запрета могло стать активное строительство высоток в областном центре в последние годы. Тем не менее, он отмечает, что это не главная строительная проблема Саратова. Дядченко считает, что важнее то, чтобы жилая застройка велась комплексно, одновременно возводились школы, поликлиники и другая инфраструктура.