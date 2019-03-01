Неизвестный пермский художник переделал арт-объект «Слава труду» в «Слава Груди»

Музей современного искусства пригласил автора на мастер-класс.

Пермь. Пермский край. Неизвестный уличный художник переделал пермский арт-объект «Слава труду» в «Слава груди». Об этом сообщил музей современного искусства PERMM во «ВКонтакте».

«Неизвестный уличный художник развеселил нас с самого утра в последний день зимы. <…> Весна идёт, товарищи!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что буквы слова «труд» не повреждены, а новые сделаны «не очень аккуратно» из картона. В связи с чем в музее решили пригласить автора на мастер-класс. Сотрудники учреждения хотят найти художника с помощью видео с камер наблюдения.

Художник Sad Face, который ранее переделал арт-объект «Счастье не за горами» в «Смерть не за горами» сказал музею, что новое творение – не его рук дело.

«Я бы написал «Слава трупу», - прокомментировал он.

«Ждём шуток про феминизм и объективацию», - заключили в группе.