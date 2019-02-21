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Хабаровск затянуло дымом из-за аномально ранних природных пожаров

10:19, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:19, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#погодные аномалии\n#Хабаровск\n#пожары\n#зима\n#теплая зима
Фото: pxhere.com
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В регионе выдалась теплая и бесснежная зима.

Хабаровск. Хабаровская область. Хабаровск затянуло дымом из-за пожаров на территории области. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

Из-за отсутствия снега и аномально теплой зимы ранее в двух районах ввели противопожарный режим.

С начала пожароопасного сезона в этом году специалисты зафиксировали 5 природных пожаров, общей площадью 3,9 тыс. гектаров.

В основном горит сухая трава. За 20 февраля в регионе зафиксировали 25 термоточек, сообщает областной ГУ МЧС.

10:19, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
55
0
#погодные аномалии\n#Хабаровск\n#пожары\n#зима\n#теплая зима

 

 

 


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