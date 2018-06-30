play
pause
  • $ 62.76 ↓
  • € 72.99 ↓

«Налог на дождь» собрали в Пермском крае

14:50, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
14:50, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
447
0
#ЖКХ\n#налоги\n#Пермский край\n#Кунгур\n#дожди
Фото: @arzik2
447
0

Власти региона опровергли сообщения о введении подобного налога.

Кунгур. Пермский край. Коммунальные службы Кунгура с мая 2018 года стали взимать с жителей плату за сточные воды, в том числе за дождевую. Как сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местное издание, ежемесячный сбор составляет 7 рублей.

«Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату», - рассказала жительница Кунгура. Она при этом подчеркнула, что на самом деле вода попадает не в канализацию, а во двор.

В городском «Водоканале» сослались на приказ Региональной службы по тарифам, вступивший в силу 12 февраля. Там отметили, что этот документ утверждает объём сточных вод, попадающих в канализационную систему, в том числе дождевой воды и последствия аварий во внутридомовых сетях.

Позже представитель «Водоканала» сообщил, что сбор окончен, а власти Пермского края опровергли сообщения в соцсетях о введении подобного «налога на дождь».

14:50, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
447
0
#ЖКХ\n#налоги\n#Пермский край\n#Кунгур\n#дожди

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
16735

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11725
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

7259
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

6272
13:08, 25 июня, 2018

Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки

5493
14:20, 28 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

18:00, 23 июня, 2018
3816

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3537
18:42, 26 июня, 2018

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2637
12:15, 24 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2255
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2177
14:51, 27 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
15442

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2606
10:30, 23 июня, 2018

Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

2359
10:00, 24 июня, 2018

ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

2156
12:00, 24 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

2022
15:52, 25 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018