«Налог на дождь» собрали в Пермском крае

Власти региона опровергли сообщения о введении подобного налога.

Кунгур. Пермский край. Коммунальные службы Кунгура с мая 2018 года стали взимать с жителей плату за сточные воды, в том числе за дождевую. Как сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местное издание, ежемесячный сбор составляет 7 рублей.

«Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату», - рассказала жительница Кунгура. Она при этом подчеркнула, что на самом деле вода попадает не в канализацию, а во двор.

В городском «Водоканале» сослались на приказ Региональной службы по тарифам, вступивший в силу 12 февраля. Там отметили, что этот документ утверждает объём сточных вод, попадающих в канализационную систему, в том числе дождевой воды и последствия аварий во внутридомовых сетях.

Позже представитель «Водоканала» сообщил, что сбор окончен, а власти Пермского края опровергли сообщения в соцсетях о введении подобного «налога на дождь».