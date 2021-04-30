Вузам в России разрешили проводить вступительные испытания дистанционно

Приемная кампания будет проходить без личного участия абитуриентов.

Москва. Вузы в России смогут проводить вступительные испытания дистанционно. Приказ об особенностях приема в высшие учебные заведения подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом сообщает «Российская газета».

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающими <...> с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», а также через операторов почтовой связи общего пользования», - говорится в документе.

Под взаимодействием Минобрнауки подразумевает не только подачу документов, необходимых для поступления, но и заявлений об апелляции, отзыве уже поданных документов и другие операции.

Такие правила предлагается ввести пока только в рамках вступительной кампании 2021 года в целях снижения рисков распространения коронавируса.

В то же время в приказе присутствует пункт, в котором оговаривается возможность личного участия абитуриента во вступительных испытаниях. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и соответствующего решения властей области или республики.