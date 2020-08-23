Каждый пятый школьник в России высказался за частично дистанционное обучение

В опросе приняло участие 1,3 тыс. учеников.

Москва. Российские школьники рассказали, какой формат обучения они бы предпочли. Результатами опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, поделилось RT.

Так почти половина школьников (49%) стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных, а 27% затруднились с ответом.

Кроме того, 20% школьников считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным, — при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет.

Главными достоинствами очного обучения большинство школьников (30%) назвали то, что учителя лучше объясняли материал. 29% опрошенных отметили важность живого общения с одноклассниками и 11% — живого общения с учителями.

При этом самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъёмов (25%), а также невозможность учиться в своём темпе (17%).

Отметим, что в опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.