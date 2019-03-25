В российских вузах планируют увеличить количество бюджетных мест

Это коснется таких направлений, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки» и других.

Москва. В Минобрнауки России анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах в 2019 году. Об этом сообщает RT.

Это может коснуться бакалавров и специалистов, которые обучаются по следующим направлениям: «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

Также бюджетных мест должно стать больше для магистров следующих направлений: «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Отметим, что всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.