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В российских вузах планируют увеличить количество бюджетных мест

10:10, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
10:10, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
97
0
#образование\n#Москва\n#вузы\n#высшее образование\n#Минобрнауки
Фото: pixabay.com
97
0

Это коснется таких направлений, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки» и других.

Москва. В Минобрнауки России анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах в 2019 году. Об этом сообщает RT.

Это может коснуться бакалавров и специалистов, которые обучаются по следующим направлениям: «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

Также бюджетных мест должно стать больше для магистров следующих направлений: «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Отметим, что всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

10:10, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
97
0
#образование\n#Москва\n#вузы\n#высшее образование\n#Минобрнауки

 

 

 


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