Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального театра Российской армии

Москва. Новым главным режиссером Центрального академического театра Российской армии станет Эмир Кустурица. Создатель знаменитых фильмов «Время цыган», «Черная кошка – белый кот» и ряда других картин, отмеченных международными кинопремиями, переедет из Сербии в Москву, сообщает RT.

Пост главного режиссера предложил Кустурице министр обороны России Сергей Шойгу при личной встрече.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссёром театра — большая честь. Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции», — приводит телеканал слова кинематографиста.

Также Кустурица пообещал на посту главного режиссера театра с давними традициями сохранять классические ценности и поделился планами. В частности, он намерен перенести на сцену сюжеты фильма 1957 года «Летят журавли» Михаила Калатозова и собственной ленты «Жизнь как чудо», вышедшей на экраны в 2004 году.