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Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального театра Российской армии

10:27, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального театра Российской армии
10:27, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#культура\n#Россия\n#Сербия\n#театр\n#кино\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#Эмир Кустурица
Фото: twitter.com/Ukd0CUeeDDpM8vi
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На этот пост его пригласил Сергей Шойгу.

Москва. Новым главным режиссером Центрального академического театра Российской армии станет Эмир Кустурица. Создатель знаменитых фильмов «Время цыган», «Черная кошка – белый кот» и ряда других картин, отмеченных международными кинопремиями, переедет из Сербии в Москву, сообщает RT.

Пост главного режиссера предложил Кустурице министр обороны России Сергей Шойгу при личной встрече.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссёром театра — большая честь. Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции», — приводит телеканал слова кинематографиста.

Также Кустурица пообещал на посту главного режиссера театра с давними традициями сохранять классические ценности и поделился планами. В частности, он намерен перенести на сцену сюжеты фильма 1957 года «Летят журавли» Михаила Калатозова и собственной ленты «Жизнь как чудо», вышедшей на экраны в 2004 году. 

10:27, 22 февраля, 2022
Евгений Кандаков
255
0
#культура\n#Россия\n#Сербия\n#театр\n#кино\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#Эмир Кустурица