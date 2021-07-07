Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид Детство, украденное войной Лонгрид

Олег Газманов задумался о завершении своей музыкальной карьеры

17:25, 07 июля, 2021
Евгений Кандаков
Олег Газманов задумался о завершении своей музыкальной карьеры
17:25, 07 июля, 2021
Евгений Кандаков
115
0
#культура\n#музыка\n#знаменитости\n#шоу-бизнес\n#артисты\n#эстрада\n#музыканты
Фото: vk.com/olegmgazmanov
115
0

В июле артисту исполнится 70 лет.

Москва. Музыкальная карьера Олега Газманова может завершиться в текущем году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», - заявил Газманов агентству. Народный артист России подчеркнул, что если и заявит о грядущем отказе от концертной деятельности, то сделает это не для привлечения внимания.

Отмечается, что 22 июля Газманову исполнится 70 лет. К этому событию приурочена серия гастрольных выступлений «7:0 в мою пользу», с которой артист сейчас концертирует по России.

Свою творческую деятельность Олег Газманов начал в составе группе «Атлантик». Также участвовал в коллективах «Синяя птица», «Визит», «Диво» и ряде других. В 1989 году создал группу «Эскадрон», с которой выступает до сих пор.

17:25, 07 июля, 2021
Евгений Кандаков
115
0
#культура\n#музыка\n#знаменитости\n#шоу-бизнес\n#артисты\n#эстрада\n#музыканты