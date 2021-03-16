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Тина Тернер заявила об окончании музыкальной карьеры

17:08, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
Тина Тернер заявила об окончании музыкальной карьеры
17:08, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
57
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#культура\n#музыка\n#музыканты\n#США\n#Швейцария\n#здоровье\n#знаменитости
Фото: vk.com/simplythebesttina
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81-летняя певица испытывает тяжелые проблемы со здоровьем.

Кюснахт. Швейцария. Знаменитая американская певица Тина Тернер объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на The Sun.

В снятом недавно документальном фильме 81-летняя певица и актриса попрощалась со своими фанатами и пояснила, что хочет провести последние годы своей жизни вдалеке от камер и публики.

Свое решение обладательница 8 премий «Грэмми» объяснила проблемами со здоровьем. При этом Тина пожаловалась, что до сих пор страдает от последствий домашнего насилия, которому ее подвергал первый супруг, музыкант Айк Тернер.

Напомним, в 2013 году, 3 недели спустя после нового брака, артистка едва не умерла от инсульта. В том же году, кстати, она отказалась от американского гражданства в пользу швейцарского. А спустя 3 года врачи обнаружили у Тернер рак кишечника. Затем у знаменитости появилась почечная недостаточность. Весной 2017 года врачи пересадили ей почку, которую пожертвовал нынешний супруг Тины, продюсер Эдвин Бах.

17:08, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
57
0
#культура\n#музыка\n#музыканты\n#США\n#Швейцария\n#здоровье\n#знаменитости