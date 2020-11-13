Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске может получить Оскара

Главную роль в нем сыграла Юлия Высоцкая.



Москва. Российский Оскаровский комитет выдвинул на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» картину «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Лента снята в черно-белом цвете и рассказывает о событиях 1962 года в Новочеркасске, где военной силой была подавлена забастовка рабочих. Главную роль сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Ранее картина получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Советские и российские фильмы получали премию «Оскар» в различных номинациях 6 раз. В частности, это документальная картина Ильи Копалина и Леонида Варламова «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), художественные ленты Сергея Бондарчука «Война и мир» (1968), советско-японский фильм «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994), а также мультфильм Александра Петрова «Старик и море» (1999).