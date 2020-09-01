Сын Цоя подтвердил, что пожаловался Путину на фильм о своем отце

Москва. Сын создателя рок-группы «Кино» Виктора Цоя Александр Цой попросил президента и премьер-министра России не допускать в прокат фильм Алексея Учителя о своем отце. Родственник музыканта подтвердил, что отправил соответствующие письма Владимиру Путину, Михаилу Мишустину и в Минкульт, пишут «Известия».

По словам Цоя-младшего, авторы фильма систематически отказывались принимать возражения по тем или иным эпизодам сценария от родственников и друзей лидера культовой советской группы 80-х годов прошлого века. При этом они утверждают, что обо всем договорились с наследниками певца.

Александр Цой также заявил, что создателей фильма интересует только заработок, который обеспечит им использование знаменитой фамилии. Большинство прототипов персонажей уже умерли, и защитить их права и добрые имена могут лишь немногие оставшиеся в живых свидетели, добавил сын рок-музыканта.

Также он уточнил, что говорит от лица других родных и близких Виктора Цоя. Между тем 31 августа отец певца Роберт Цой открестился от своей причастности к письмам президенту и премьеру.

Съемки картины Алексея Учителя «Цой» закончились в июне 2020-го года. Главным героем является не сам музыкант, а водитель «Икаруса», врезавшегося в его машину. В настоящее время дата выхода в прокат фильма неизвестна. Ее перенесли с 3 сентября на неопределенный срок.

Напомним, создатель, автор и исполнитель песен культовой группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в ДТП.