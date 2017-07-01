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      Рисунок, сделанный Виктором Цоем, приобрели за 250 тысяч рублей

      17:23, 01 июля, 2017
      Новичок
      17:23, 01 июля, 2017
      Новичок
      165
      0
      #культура\n#музыка\n#раритет\n#Виктор Цой\n#рок\n#аукцион
      Фото: pixabay.com
      165
      0

      Музыкант сделал набросок фломастером в 1987 году.

      Москва. На торгах, организованных аукционным домом «Литфонд» 28 июня, был продан набросок Виктора Цоя. Лидер рок-группы «Кино» нарисовал его фломастером в 1987 году, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.  

      Лот ушел с молотка за 250 тыс. рублей. До продажи рисунок «Без названия (Битва)» находился в частной коллекции.

      Напомним, 21 июня этого года знаменитому рок-музыканту, погибшему в автокатастрофе в 1990 году, исполнилось бы 55 лет. Юбилей кумира широко отмечался фанатами. Не обошлось и без скандалов. В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы после празднования замусорили могилу Виктора Цоя.

      17:23, 01 июля, 2017
      Новичок
      165
      0
      #культура\n#музыка\n#раритет\n#Виктор Цой\n#рок\n#аукцион

       

       

       

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