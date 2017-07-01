Рисунок, сделанный Виктором Цоем, приобрели за 250 тысяч рублей

Музыкант сделал набросок фломастером в 1987 году.

Москва. На торгах, организованных аукционным домом «Литфонд» 28 июня, был продан набросок Виктора Цоя. Лидер рок-группы «Кино» нарисовал его фломастером в 1987 году, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Лот ушел с молотка за 250 тыс. рублей. До продажи рисунок «Без названия (Битва)» находился в частной коллекции.

Напомним, 21 июня этого года знаменитому рок-музыканту, погибшему в автокатастрофе в 1990 году, исполнилось бы 55 лет. Юбилей кумира широко отмечался фанатами. Не обошлось и без скандалов. В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы после празднования замусорили могилу Виктора Цоя.