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Завод Toyota в Санкт-Петербурге отдали под управление структуре концерна «Алмаз-Антей»

11:11, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Завод Toyota в Санкт-Петербурге отдали под управление структуре концерна «Алмаз-Антей»
11:11, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Россия\n#Япония\n#Санкт-Петербург\n#завод\n#санкции\n#промышленность\n#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#автомобили\n#производство\n#Toyota
Фото: pxhere.com
113
0

На конвейер встанут грузовик БАЗ-S36A11 и электромобиль E-Neva.

Санкт-Петербург. Управлять бывшей производственной площадкой Toyota в Санкт-Петербурге будет Обуховский завод. Он входит в концерн «Алмаз-Антей», производящий комплексы противовоздушной обороны, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на «Ведомости».

Напомним, в марте завод японской компании был передан ФГУП НАМИ. Непосредственным управлением предприятием должна была заняться его дочерняя структура «Шушары-Авто». Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года Toyota решила прекратить выпуск автомобилей на своей площадке в Санкт-Петербурге и передала ее в ведение Минпромторга России. При этом убытки концерна от прекращения выпуска автомобилей в России составили почти 40 млрд рублей

Теперь вместо «Тойот» в Санкт-Петербурге планируют собирать другие автомобили. С 2024 года начнется выпуск грузовика БАЗ-S36A11 массой около 36 тонн. Это собственная разработка конструкторов Обуховского завода. А с 2026 года на той же площадке стартует производство электромобилей E-Neva.

11:11, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Россия\n#Япония\n#Санкт-Петербург\n#завод\n#санкции\n#промышленность\n#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#автомобили\n#производство\n#Toyota