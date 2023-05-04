Завод Toyota в Санкт-Петербурге отдали под управление структуре концерна «Алмаз-Антей»

Санкт-Петербург. Управлять бывшей производственной площадкой Toyota в Санкт-Петербурге будет Обуховский завод. Он входит в концерн «Алмаз-Антей», производящий комплексы противовоздушной обороны, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на «Ведомости».

Напомним, в марте завод японской компании был передан ФГУП НАМИ. Непосредственным управлением предприятием должна была заняться его дочерняя структура «Шушары-Авто». Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года Toyota решила прекратить выпуск автомобилей на своей площадке в Санкт-Петербурге и передала ее в ведение Минпромторга России. При этом убытки концерна от прекращения выпуска автомобилей в России составили почти 40 млрд рублей.

Теперь вместо «Тойот» в Санкт-Петербурге планируют собирать другие автомобили. С 2024 года начнется выпуск грузовика БАЗ-S36A11 массой около 36 тонн. Это собственная разработка конструкторов Обуховского завода. А с 2026 года на той же площадке стартует производство электромобилей E-Neva.