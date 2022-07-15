В июне в России подскочили продажи водки и слабого алкоголя

Москва. Продажи водки в розницу составили в России по данным за июнь 2022 года 6,05 млн декалитров (дал). Это на 10,6% больше, чем в том же месяце годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

А за первые 6 месяцев 2022 года водки в российских магазинах продали 36,7 млн дал, или на 7,5% больше прошлогоднего.

При этом продажи коньяка в июне выросли на 8,9%. На 10,1% больше раскупили за тот же месяц игристых вин. Прочие вина показали незначительный рост (менее 2%).

Зато популярность слабоалкогольных напитков в июне подскочила почти в 1,6 раза, до 1,2 млн дал. А по итогам полугодия рост составил почти 1,8 раза или 7,04 млн дал.

Напомним, употребление алкоголя вредит вашему здоровью.