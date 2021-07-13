Росстат опубликовал данные о доле нефтегазового сектора в ВВП России

Эти сведения публикуются впервые.



Москва. Стало известно, какой вклад вносят в экономику России нефтяники и газовики. Информацию об этом впервые опубликовал Росстат, пишет РБК.

Как рассказал агентству заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов, доля нефтегазового сектора в российском валовом внутреннем продукте в 2020 году составила 15,2%. Годом ранее этот показатель равнялся 19,2%. 4-процентное снижение энергетической составляющей в ВВП объясняется падением цен на углеводороды на мировом рынке.

В целом за минувший год ВВП России составил около 107 трлн рублей. Из них 16,3 трлн - доходы от добычи, транспортировки, переработки и реализации нефти и газа.

Как отмечает агентство, до недавнего времени Росстат не публиковал этих данных. Их высчитывали эксперты, причем их оценки были близки к приведенным выше цифрам.

Для сравнения, в Норвегии добыча горючих полезных ископаемых приносит в экономику 14% ВВП, в Казахстане - 13,3%, в Саудовской Аравии - 50%, в ОАЭ - 30%, в США - 8% и около 10% - в Канаде. Такие данные привела агентству эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.