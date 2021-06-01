Российские власти попросили торговые сети закупать яйца по более дорогим ценам

Иначе птицеводам придется сокращать поголовье кур.



Москва. В Минпромторге обеспокоились падением закупочных цен на куриные яйца. По мнению замглавы ведомства Виктора Евтухова, это может заставить производителей снизить объемы выпуска, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

На форуме «Неделя российского ритейла» в Москве заместитель министра призвал торговые сети повысить закупочные цены на продукцию птицефабрик. Иначе в стране может сократиться поголовье кур, что в будущем приведет к дефициту яиц, пояснил Евтухов.

Ранее птицеводы обратились в Минпромторг с жалобой на падение закупочных цен на свою продукцию. Они утверждают, что выручают за яйца меньше, чем обходится их производство. Это происходит на фоне сезонного сокращения спроса после Пасхи и роста издержек, добавили представители отрасли.

Напомним, в марте 2021 года ситуация была прямо противоположной: тогда власти убедили крупнейшие птицеводческие компании снизить взлетевшие цены на яйца. Причиной роста было удорожание кормов и падение поголовья из-за птичьего гриппа. В обмен производителям предоставили различные преференции.