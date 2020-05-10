Первыми при ослаблении карантина в России откроют небольшие магазины одежды и обуви

На начальном этапе разрешат также прогулки с детьми и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции.



Москва. Какие торговые объекты откроют в первую очередь после ослабления ограничительных мер, уточнили в Роспотребнадзоре. Подробности раскрыла в интервью порталу стопкорнавирус.рф руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии РПН Татьяна Руженцова.

По ее словам, на первом этапе снятия ограничений возобновят торговлю магазины одежды и обуви площадью в пределах 400 кв. м, в которых обеспечены условия для соблюдения дистанции между посетителями.

Также начнут работу салоны красоты, ателье, организации по оказанию бытовых услуг, прочие магазины непродовольственных товаров.

Важно отметить, что на первом этапе гражданам разрешат выходить на прогулки с детьми и заниматься спортом на улице при соблюдении социальной дистанции. При этом на всех трех этапах остается обязательным ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не меньше полутора метров.

На втором этапе власти допустят открытие непродовольственных магазинов с большими торговыми площадями и детских садов.

Открытие учреждений культуры - театров, выставок, кинозалов, а также спортзалов, школ и вузов планируется на третьем этапе, разъяснила Татьяна Руженцова. Она подчеркнула, что решения по снятию ограничений на те или иные виды деятельности, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, будут принимать власти регионов во взаимодействии с санитарными врачами. При ухудшении эпидемиологической обстановки карантинные меры могут вернуть.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, в каком порядке будут снимать ограничения с деятельности заведений общепита.