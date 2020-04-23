В Роспотребнадзоре рекомендовали первыми из заведений общепита открыть маленькие кафе

Ведомство подготовило план по поэтапному возобновлению работы отрасли.



Москва. Роспотребнадзор представил рекомендации по возобновлению деятельности кафе и ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запуск будет поэтапным.

В настоящее время общепит может работать исключительно в режиме доставки. При снижении опасности распространения COVID-19, к работе допустят предприятия с площадью менее 50 квадратных метров и наличием в зале не более 5 столиков на 1-2 посадочных места. При этом организовывать в кафе массовые мероприятия (свадьбы, банкеты, поминки и т.д.) будет запрещено.

Если заболеваемость коронавирусом в регионе проявит устойчивую тенденцию к снижению, проводить массовые мероприятия разрешат – при условии размещения столов на расстоянии 1-2 метров.

При полной нормализации эпидемиологической ситуации, общепиту разрешат функционировать при обычных нормативных требованиях.

Отмечается, что данные рекомендации призваны защитить клиентов от риска заражения COVID-19 с одной стороны, и позволить бизнесу вернуться к работе как можно раньше - с другой.