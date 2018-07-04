«Натали Турс» аннулирует проданные клиентам путевки

Гендиректор компании заявил, что через неделю-две работа туроператора будет восстановлена.

Москва. Компания «Натали Турс» вынуждена аннулировать свои туры. Об этом заявил гендиректор Владимир Воробьев, пишет «Газета.ру».

По словам руководителя компании, на данный момент из-за негативной информации туроператор не может выполнять обязательства перед партнерами, и не видит другого выхода. Ранее туроператор отменил чартерные программы в четыре страны – Испанию, Италию, Грецию и Турцию.

В то же время Владимир Воробьев заявил о планах компании восстановить продажу путевок в течение одной-двух недель, сообщает «Интерфакс». Не аннулируются туры, которые были забронированы с 1 октября 2018 года и далее, отметил Воробьев.

«Мы остановили продажу новых туров в связи со сложившейся ситуацией, так как нужно сделать перетряску продукта, поставщиков, и на это уйдет какое-то время - от одной до двух недель потребуется для новых договоренностей», - пояснил он ситуацию, и пообещал, что в среду, 4 июля, состоится встреча с партнерами.

В Ростуризме в связи с этим сообщили, что ведомство держит ситуацию с одним из крупнейших игроков рынка на контроле.

А директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко пояснил «Интерфаксу», что клиентам «Натали Турс» следует обращаться за компенсациями в компанию, поскольку она не снимает с себя обязательства по их выплатам. Также он указал, что финансовых гарантий «Натали Турс» будет достаточно для вывоза туристов и выплаты компенсаций.