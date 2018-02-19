Руководители аптечных сетей России признались в неготовности конкурировать с продовольственными магазинами

Если ритейлеры начнут продавать безрецептурные лекарства, половину аптек придется закрыть.

Москва. Многим российским аптекам грозит разорение. Это произойдет, если власти примут предложенный ранее Минпромторгом закон, разрешающий торговым сетям продавать безрецептурные медикаменты.

Как пишет «Коммерсантъ», перспективы принятия документа обсуждались на недавнем заседании «Деловой России». На нем гендиректор крупнейшей в России аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов заявил, что в этом случае ему придется закрыть почти половину из имеющихся 1,86 тысяч точек. А небольшие региональные фармацевтические сети могут совсем уйти с рынка.

Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, следует из протокола заседания «Деловой России».

Кстати, Минздрав тоже не в восторге от идеи Минпромторга. В медицинском ведомстве сомневаются, что магазины способны обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств.

В Федеральной антимонопольной службе полагают, что продажа лекарств в магазинах может привести к снижению цен на них. Однако магнаты от фармацевтики с этим не согласны. По их заявлениям, если безрецептурные лекарства станут доступны покупателям в продуктовых магазинах, то аптекам, чтобы компенсировать снижение продаж, придется поднять цены на рецептурные медикаменты.