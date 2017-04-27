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      В офисе и производственном комплексе «Орифлейм» в Москве начались обыски

      14:16, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:16, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      198
      0
      #обыски\n#Россия\n#правоохранительные органы\n#косметика\n#Швеция
      Фото: instagram.com/oriflame_ru
      198
      0

      Правоохранители подозревают руководство российского филиала шведской компании в незаконном возврате НДС.

      Москва. Силовики стали обыскивать офис российского отделения косметической компании «Орифлем» в Москве и в подмосковном производственно-логистическом комплексе. Правоохранительные органы подозревают руководство в незаконном возврате НДС в ходе строительства производственно-логистического центра в поселении Аксено-Бутырское Ногинского района Московской области, сообщает «Интерфакс».

      «Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое расследуют следственные органы Главного Управления МВД России по Москве по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса России», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      «По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 год, и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур. В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки», - добавил он.

      По данным следствия, по окончании строительства ООО «Орифлейм продактс» подало декларации на возмещение НДС еще почти на полмиллиарда рублей. Правоохранители считают, что деньги из бюджета России в 2016 неправомерно перевели шведской компании.

      Официального подтверждения данной информации пока нет.

      14:16, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      198
      0
      #обыски\n#Россия\n#правоохранительные органы\n#косметика\n#Швеция
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