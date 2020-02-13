“

Рады видеть наш регион лидером такого серьезного рейтинга от уважаемой и независимой газеты России, и с гордостью осознаем, что в этом есть и наша заслуга. Многие наши проекты прошли испытание временем и стали живым доказательством того, что столичный уровень комфорта и качества можно получить, не уезжая из Ижевска. «УралДомСтрой» проектирует и строит среду, а не здания. Именно поэтому мы стали заказывать проекты у европейских архитекторов, которые ставят человека с его ежедневными заботами и потребностями на первое место.



Сейчас мы проектируем территорию СITY совместно с архитектурными бюро из Великобритании, Нидерландов, Швеции. Это будут жилые комплексы даже не российского, а мирового уровня как по архитектуре, так и по уровню комфорта и технологических решений. Например, над одним из жилых комплексов территории City работает Тони Кеттл, автор идеи спиральной башни «Эволюция» в Moscow City и автор проекта «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге.