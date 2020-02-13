В Ижевске существует проблема оттока молодых кадров, тех ребят, которые могли бы серьезно повлиять на будущее города, изменить его. Было бы здорово, чтобы им после получения качественного высшего образования хотелось вернуться в родной город. Когда мы приезжаем в Петербург и Москву, мы видим другие лица и иные городские пространства. Там множество возможностей, качество жизни людей выше. Значит нам нужно создать необходимые условия в Ижевске. Чтобы в нашем городе мы могли комфортно и безопасно проводить свое свободное время: встречаться, знакомиться, узнавать новое, учиться, находить единомышленников, создавать проекты и менять город к лучшему, развиваясь вместе с ним. Когда талантливые, смелые, инициативные, творческие силы города собираются в одно время в одном месте — создаются импульсы позитивных перемен. Так мы создаем территорию CITY – вместе с горожанами и для горожан.
Выводя жилищное строительство в нашем городе на новый уровень, перенимая лучший опыт российских и международных компаний, мы повышаем вероятность того, что молодые и талантливые кадры захотят остаться в родном регионе, будут менять его своей деятельностью и делать заметнее на карте России.
Михаил Шмыков, коммерческий директор компании «Уралдомстрой»