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Создавая уровень жизни

Эксперты советуют при выборе квартиры ориентироваться не только на цену квадратного метра, но и на наличие комфортной среды
ИА «Сусанин»
13 января 2020
«Почему новостройки в Удмуртии лучше, чем в самых комфортных российских городах», - статья с таким заголовком была опубликована на сайте газеты «Ведомости». Исследование было проведено «Российским союзом промышленников и предпринимателей» совместно с «Национальным объединением застройщиков жилья».

Самую высокую оценку (60,4 балла) получила Москва. Второе место по заняла Удмуртская Республика, набрав 56,9 балла. Строящиеся жилые комплексы в Удмуртии по многим параметрам оказались лучше, чем в Тюмени, Казани, Краснодаре и даже Санкт-Петербурге. По итогу разница между средними оценками жилых комплексов в Удмуртии и России в целом – более 8 баллов.
Михаил Шмыков
коммерческий директор компании «Уралдомстрой»
Итоги исследования прокомментировал коммерческий директор компании «Уралдомстрой» Михаил Шмыков. ЖК Ocean City именно этого застройщика в 2019 году вошел в ТОП-20 лучших высотных жилых комплексов России по версии ЕРЗ и занял 10 место. Кроме того, этот комплекс стал победителем Urban Awards.
Urban Awards
Престижная премия в сфере недвижимости в России. Независимая экспертная комиссия, состоящая из самых опытных и влиятельных профессионалов недвижимости, оценивает объекты, учитывая весь процесс девелопмента – строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, архитектурный облик. С момента своего основания Urban Awards завоевал репутацию объективной и неподкупной премии, определяющей знаковые объекты городской недвижимости.
Фото: Дмитрий Селезнёв
Другой жилой комплекс - Ecolife - победитель национального этапа международной премии FIABCI «Prix d'Exellence Awards». Эта награда является «Оскаром» среди профессионалов рынка недвижимости и символом признания достижений в архитектуре и строительстве. За 25 лет существования премии таких наград были удостоены всемирно известные проекты - парижский Диснейленд, башни-близнецы Petronas Towers в Малайзии, Музей Гуггенхайма в Испании.
Рады видеть наш регион лидером такого серьезного рейтинга от уважаемой и независимой газеты России, и с гордостью осознаем, что в этом есть и наша заслуга. Многие наши проекты прошли испытание временем и стали живым доказательством того, что столичный уровень комфорта и качества можно получить, не уезжая из Ижевска. «УралДомСтрой» проектирует и строит среду, а не здания. Именно поэтому мы стали заказывать проекты у европейских архитекторов, которые ставят человека с его ежедневными заботами и потребностями на первое место.

Сейчас мы проектируем территорию СITY совместно с архитектурными бюро из Великобритании, Нидерландов, Швеции. Это будут жилые комплексы даже не российского, а мирового уровня как по архитектуре, так и по уровню комфорта и технологических решений. Например, над одним из жилых комплексов территории City работает Тони Кеттл, автор идеи спиральной башни «Эволюция» в Moscow City и автор проекта «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге.
Михаил Шмыков, коммерческий директор компании «Уралдомстрой»
Согласно результатам исследования, опубликованного в «Ведомостях», за последние 5 лет, начиная с 2014 года, произошло заметное улучшение потребительских характеристик жилья в Удмуртии по таким показателям, как: дворы без машин (больше на 25%), велопарковки (больше на 19%), детские площадки с усовершенствованным покрытием (больше на 14%), витринные фасады первых этажей (больше на 10%), подъезды на уровне тротуара (больше на 26%), прозрачные входные двери в подъезд (больше на 25%).
Мы всегда рекомендуем тем, кто находится в поиске квартиры, обращать внимание на эти пункты, а не только на стоимость квадратного метра, потому что наличие вышеперечисленных показателей влияет на комфорт жизни и на ликвидность жилья в целом. Дворы без машин создают качественные пространства для жизни, работы и отдыха, делая парковую среду внутри кварталов комфортной и безопасной. Витринные фасады первых этажей, подъезды на уровне тротуара, прозрачные входные группы усиливают социальный контроль и снижают уровень преступности».
Михаил Шмыков, коммерческий директор компании «Уралдомстрой»
Застройщики Удмуртии активнее других регионалов внедряют передовые решения, потому что справедливая конкуренция заставляет их повышать качество продукта, - также пишет издание.
Здоровая конкуренция создает среди застройщиков дух спортивных состязаний и дает жителям возможность найти свой идеальный вариант. В Ижевске появляется все больше ответственных девелоперов и урбанистов, новые пространства, а когда накопится необходимая критическая масса, город изменится.
Михаил Шмыков, коммерческий директор компании «Уралдомстрой»
Каждый из застройщиков выбирает свой вектор движения, а жители – проекты, которые им ближе по ценностям. Как девелоперы мы имеем возможность влиять на будущее региона, поэтому мы стараемся создавать в республике уровень жизни столичных городов, строя качественное современное жилье и формируя позитивную повестку дня через наши социальные проекты.

Когда наша команда запустила масштабный девелоперский проект на территории целого микрорайона, мы столкнулись со скепсисом горожан, всем казалось, что это история лет на 10. Действительно, это был серьезный вызов — полностью перестроить и запустить в новую жизнь большое пространство в центре города. На месте деревянных бараков и ветхого жилья на пересечении улиц Пушкинской, Кирова и Карла Маркса возвести современный квартал CITY. Мы решили вселить в горожан уверенность, что перемены начнутся не десятилетие спустя, а уже сегодня, и каждый может стать участником этого движения. Для этого был использован опыт многих европейских девелоперов, которые сначала создают общественное пространство: парки, торговые галереи, бульвары, а уже после — квадратные метры. Мы предложили Ижевску нетипичный сценарий, так появился летний фестиваль CITY FEST.
Михаил Шмыков, коммерческий директор компании «Уралдомстрой»
В Ижевске существует проблема оттока молодых кадров, тех ребят, которые могли бы серьезно повлиять на будущее города, изменить его. Было бы здорово, чтобы им после получения качественного высшего образования хотелось вернуться в родной город. Когда мы приезжаем в Петербург и Москву, мы видим другие лица и иные городские пространства. Там множество возможностей, качество жизни людей выше. Значит нам нужно создать необходимые условия в Ижевске. Чтобы в нашем городе мы могли комфортно и безопасно проводить свое свободное время: встречаться, знакомиться, узнавать новое, учиться, находить единомышленников, создавать проекты и менять город к лучшему, развиваясь вместе с ним. Когда талантливые, смелые, инициативные, творческие силы города собираются в одно время в одном месте — создаются импульсы позитивных перемен. Так мы создаем территорию CITY – вместе с горожанами и для горожан.

Выводя жилищное строительство в нашем городе на новый уровень, перенимая лучший опыт российских и международных компаний, мы повышаем вероятность того, что молодые и талантливые кадры захотят остаться в родном регионе, будут менять его своей деятельностью и делать заметнее на карте России.
Михаил Шмыков, коммерческий директор компании «Уралдомстрой»

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