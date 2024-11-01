Северному - 95

журналист
Годы не пошли к лицу некрополю на улице Удмуртской. Его территория, за исключением воинского мемориала, превращается в забытый богом и людьми лес, где на могилах строителей коммунизма, репрессированных и победителей в Великой Отечественной войне копится мусор, ночуют асоциальные личности и устраиваются отхожие места.
Круглая дата даёт повод вспомнить прошлое Северного кладбища, взглянуть на настоящее и задуматься о его будущем.
Городские власти выделили два новых участка: будущие Северное и Нагорное кладбища. Юридически они появились 14 января 1929 года по решению Президиума городского совета. При этом Нагорное, что у современного завода «Нефтемаш», открылось раньше своей северной «сестры» — весной 1929 года.
29 октября 1929 года в «Ижевской правде» вышло объявление, что в Северном районе открывается новое кладбище. В описании местоположения говорилось: окраина 12-й улицы (Ломоносова) по Комедьянской дороге.
Изначально участок был небольшим, соответствуя ещё небольшому населению города. В начале 1930-х годов оно занимало территорию от камня с надписью «Северное кладбище» возле троллейбусного депо, до места, где сегодня стоит памятник жертвам политических репрессий.
В злополучный день 14 сталеваров старого мартена пострадали в результате падения ковша с расплавленной сталью. Семеро рабочих погибли, остальных удалось спасти. Помощь им оказывал хирург Василий Парин, один из организаторов медицинского института в Ижевске.
Погибших металлургов предали земле со всеми положенными почестями. Правда, в братской могиле нашли покой только шесть жертв той трагедии, одного сталевара по просьбе родственников похоронили отдельно.
В конце 1980-х - начале 1990-х годов в Ижевске шли поиски мест захоронений расстрелянных в период репрессий 1937 года и последующих лет. Информации об этом было крайне мало.
В качестве места захоронения указана северная окраина кладбища в границах 1930-х годов. В ходе осмотра местности был обнаружен пустырь, подходящий по описанию и расположению. В 1992 году здесь установили памятник жертвам репрессий. Однако археологических раскопок на этом месте не проводилось.
Ещё одним «эхом» ликвидации Троицкого кладбища являются единичные могилы людей, перезахороненных родственниками, а также перенесённые со старого некрополя памятники.
Рядом с воинским мемориалом есть захоронение Клавдии Николаевны Толстухиной, которая скончалась ещё до открытия Северного кладбища. На табличке указан 1924-й год, однако здесь может быть неточность.
В «Ижевской правде» от 24 мая 1927 года появилось сообщение о преждевременной смерти Толстухиной Клавдии Николаевны, бывшей работницы аптеки №1. Поскольку табличка на памятнике относительно новая, в дате смерти могла возникнуть путаница.
На старом участке можно найти изящное надгробие, перенесённое с закрытого Троицкого кладбища. Старые надписи на нём сбиты, сохранилось лишь имя прежнего владельца — Наталья. На памятнике видны отверстия для штырей, на которых когда-то держалась табличка с новыми именами.
Северное хоть и не может похвастаться большим количеством почётных захоронений, но зато здесь представлен весь социальный срез эпохи: врачи, учёные, музыканты, крестьяне, рабочие, учителя и политические деятели, бывшие купцы, участники гражданской и Великой Отечественной войны.
На главной аллее недалеко от входа можно увидеть большое огороженное пространство с двумя памятниками. Это захоронение родителей и сестры Ивана Пастухова, председателя ижевского исполкома, казнённого в 1918 году. В его честь был назван центральный район города, главная площадь и одна из самых протяжённых улиц.
Большая часть некрополя зарастает сорняком или становится труднодоступной из-за упавших деревьев, часть территории облюбовали бомжи и бездомные собаки. Место поминовения усопших больше напоминает свалку и место для совершения преступлений.
А вот содержание заброшенных захоронений, коих на Северной и Нагорном кладбищах значительное множество, находится уже вне зоны полномочий властей.
В сообществе «Ижевская Искра» в VK 29 октября завершился опрос на тему «Что делать с Северным кладбищем». Участие в нём приняли 273 человека. На выбор было предложено два варианта: оставить всё как есть или превратить кладбище в мемориальный парк с благоустроенной территорией, освещением, полицейским надзором. Всем безымянным могилам предлагалось поставить единый памятник, а те, что удаётся идентифицировать, — реставрировать.
Разумеется, такие работы маловероятны на данный момент, но общественное мнение получилось следующее: