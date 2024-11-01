Северному - 95

Некоторые городские пространства, плотно ассоциирующиеся у нас с советской эпохой, вот-вот разменяют столетний юбилей. Одно из таких — Северное кладбище, которому в этом году де-юре и де-факто исполнилось 95 лет.

Годы не пошли к лицу некрополю на улице Удмуртской. Его территория, за исключением воинского мемориала, превращается в забытый богом и людьми лес, где на могилах строителей коммунизма, репрессированных и победителей в Великой Отечественной войне копится мусор, ночуют асоциальные личности и устраиваются отхожие места.

Круглая дата даёт повод вспомнить прошлое Северного кладбища, взглянуть на настоящее и задуматься о его будущем.