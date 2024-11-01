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Северному - 95
Тернистый путь одного из старейших кладбищ Ижевска
Юрий Абашев
журналист
1 ноября 2024 года
Некоторые городские пространства, плотно ассоциирующиеся у нас с советской эпохой, вот-вот разменяют столетний юбилей. Одно из таких — Северное кладбище, которому в этом году де-юре и де-факто исполнилось 95 лет.

Годы не пошли к лицу некрополю на улице Удмуртской. Его территория, за исключением воинского мемориала, превращается в забытый богом и людьми лес, где на могилах строителей коммунизма, репрессированных и победителей в Великой Отечественной войне копится мусор, ночуют асоциальные личности и устраиваются отхожие места.

Круглая дата даёт повод вспомнить прошлое Северного кладбища, взглянуть на настоящее и задуматься о его будущем.
Герой нашего материала появился в результате ликвидации Троицкого кладбища, существовавшего на огромной территории в границах современных улиц Советской, Удмуртской и Красногеройской. 15 мая 1929 года вошедший в черту города старинный некрополь закрыли для новых захоронений.

Городские власти выделили два новых участка: будущие Северное и Нагорное кладбища. Юридически они появились 14 января 1929 года по решению Президиума городского совета. При этом Нагорное, что у современного завода «Нефтемаш», открылось раньше своей северной «сестры» — весной 1929 года.
Объявление об открытии Северного кладбища. 29 октября 1929 года
Фактического открытия кладбища в Северном районе пришлось ждать ещё несколько месяцев. Горожане направляли заметки о необходимости приступить к его скорейшей организации.

29 октября 1929 года в «Ижевской правде» вышло объявление, что в Северном районе открывается новое кладбище. В описании местоположения говорилось: окраина 12-й улицы (Ломоносова) по Комедьянской дороге.

Изначально участок был небольшим, соответствуя ещё небольшому населению города. В начале 1930-х годов оно занимало территорию от камня с надписью «Северное кладбище» возле троллейбусного депо, до места, где сегодня стоит памятник жертвам политических репрессий.
Первые захоронения начали производить на участке, который сейчас примыкает к троллейбусному парку №1. Приблизительные границы исторического сектора Северного кладбища удалось установить в начале 1990-х годов, когда в фондах Центрального госархива были найдены негативы аэрофотосъемки Ижевска 1930-1931 годов. С их помощью сотрудник КГБ Удмуртии Сергей Сажин пытался найти место захоронения жертв «ежовщины» 1937 года. К этой истории ещё вернёмся.
Одним из первых известных горожан похороненных здесь стал потомственный фотограф Николай Глебович Пономарёв. Он владел фотосалоном «Люкс» на улице Советской и оставил после себя множество снимков жителей города 1910-1920 годов.
Николай Пономарёв в 1912 году
1917 год. Справа Фёдор Трапезников, житель деревни Большая Чепца
1920-е годы. Неизвестная горожанка.
1920-е годы. Неизвестный красноармеец
1920-е. Жительница ижевска
Неизвестные
Неизвестные
Неизвестные
Именно Николай Глебович зафиксировал церемонию прощания с погибшим в Ижевске дрессировщиком Анатолием Дуровым. Она проходила на арене старого, ещё деревянного, ижевского цирка. Также Пономарёв запечатлел траурную процессию на улицах города.
Николай Пономарёв скончался от туберкулёза лёгких 4 июля 1930 года и был похоронен на северной окраине исторического участка Северного кладбища.
«Ижевская правда» от 5 июля 1930 года
Неподалёку от его могилы в апреле 1935 году появилось братское захоронение рабочих металлургического завода, погибших на трудовом фронте второй пятилетки.

В злополучный день 14 сталеваров старого мартена пострадали в результате падения ковша с расплавленной сталью. Семеро рабочих погибли, остальных удалось спасти. Помощь им оказывал хирург Василий Парин, один из организаторов медицинского института в Ижевске.

Погибших металлургов предали земле со всеми положенными почестями. Правда, в братской могиле нашли покой только шесть жертв той трагедии, одного сталевара по просьбе родственников похоронили отдельно.
Спустя два года на кладбище начали появляться новые братские захоронения. Но это были жертвы другого фронта — фронта классовой борьбы.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов в Ижевске шли поиски мест захоронений расстрелянных в период репрессий 1937 года и последующих лет. Информации об этом было крайне мало.

Подписка о неразглашении мест захоронения казнённых, опубликованная в «Известиях УР» 11 октября 1991 года.
«Даю настоящую подписку в том, что я, нижеподписавшийся, <…> даю пролетарское обещание умолчать места могилы расстрелянных заключённых…».
Большой удачей стал обнаруженный подлинник рапорта о приведении в исполнение приговора Особой Тройки республиканского НКВД в отношении 7 человек, обвинённых в антисоветской агитации и расстрелянных в ночь с 3 на 4 сентября 1937 года.

В качестве места захоронения указана северная окраина кладбища в границах 1930-х годов. В ходе осмотра местности был обнаружен пустырь, подходящий по описанию и расположению. В 1992 году здесь установили памятник жертвам репрессий. Однако археологических раскопок на этом месте не проводилось.
В годы Великой Отечественной войны рядом с гражданскими участками появился воинский, где в братских и отдельных могилах хоронили красноармейцев, скончавшихся от ран в ижевских госпиталях. По последним подсчётам, здесь нашли покой более 300 бойцов.
Мемориал на воинском кладбище открыли в 1958 году, и за прошедшее время он претерпел две реконструкции. Последняя завершилась в 2015 году, значительно изменив внешний облик комплекса.
Здесь же расположены две большие братские могилы, в которых в 2008 и 2009 годах перезахоронили останки более восьми сотен жителей старого Ижевска, найденные в ходе раскопок на бывшем Троицком кладбище. Археологические работы шли на строительстве ледового дворца «Олимпиец» и подстанции к нему.
Братские захоронения останков с Троицкого кладбища

Ещё одним «эхом» ликвидации Троицкого кладбища являются единичные могилы людей, перезахороненных родственниками, а также перенесённые со старого некрополя памятники.


Рядом с воинским мемориалом есть захоронение Клавдии Николаевны Толстухиной, которая скончалась ещё до открытия Северного кладбища. На табличке указан 1924-й год, однако здесь может быть неточность.

В «Ижевской правде» от 24 мая 1927 года появилось сообщение о преждевременной смерти Толстухиной Клавдии Николаевны, бывшей работницы аптеки №1. Поскольку табличка на памятнике относительно новая, в дате смерти могла возникнуть путаница.

«Ижевская правда» от 24 мая 1927 года

На старом участке можно найти изящное надгробие, перенесённое с закрытого Троицкого кладбища. Старые надписи на нём сбиты, сохранилось лишь имя прежнего владельца — Наталья. На памятнике видны отверстия для штырей, на которых когда-то держалась табличка с новыми именами.

Северное хоть и не может похвастаться большим количеством почётных захоронений, но зато здесь представлен весь социальный срез эпохи: врачи, учёные, музыканты, крестьяне, рабочие, учителя и политические деятели, бывшие купцы, участники гражданской и Великой Отечественной войны.

На главной аллее недалеко от входа можно увидеть большое огороженное пространство с двумя памятниками. Это захоронение родителей и сестры Ивана Пастухова, председателя ижевского исполкома, казнённого в 1918 году. В его честь был назван центральный район города, главная площадь и одна из самых протяжённых улиц.

Много ещё интересного хранит в себе Северное кладбище, и в пору бы ему стать памятником под открытым небом, как, например, Егошихинское кладбище в Перми. Но сегодня можно наблюдать обратную картину.

Большая часть некрополя зарастает сорняком или становится труднодоступной из-за упавших деревьев, часть территории облюбовали бомжи и бездомные собаки. Место поминовения усопших больше напоминает свалку и место для совершения преступлений.

Могильный холм сложнее заметить, чем свалку на нём
Сейчас идёт аукцион на расчистку Нагорного и Северного кладбищ от деревьев и кустарников. Начальная цена контракта составляет более 4,9 млн рублей. Работы, согласно проекту контракта, должны закончиться в декабре текущего года.

А вот содержание заброшенных захоронений, коих на Северной и Нагорном кладбищах значительное множество, находится уже вне зоны полномочий властей.
«Содержание места захоронения, а также установка намогильных сооружений осуществляется лицом, ответственным за данное захоронение. Памятники, намогильные сооружения (в том числе металлические) являются собственностью ответственного за захоронение. Администрация города Ижевска не вправе распоряжаться имуществом, находящимся в частной собственности»,
— пресс-служба администрации Ижевска
Самым старым из сохранившихся ижевских кладбищ уже исполнилось 95 лет и с каждым годом становится меньше тех, кто может нести ответственность за могилами. Разумеется, ежегодно у воинских мемориалов проводятся субботники, некоторые горожане продолжают ухаживать за могилами родственников, также помогают активисты, убирающиеся на отдельных захоронениях. Этого не достаточно.
Уборка на могилах Пастуховых в апреле 2023 года
Возникает вопрос: допускает ли мораль или закон то, во что превращаются наши старые кладбища?

В сообществе «Ижевская Искра» в VK 29 октября завершился опрос на тему «Что делать с Северным кладбищем». Участие в нём приняли 273 человека. На выбор было предложено два варианта: оставить всё как есть или превратить кладбище в мемориальный парк с благоустроенной территорией, освещением, полицейским надзором. Всем безымянным могилам предлагалось поставить единый памятник, а те, что удаётся идентифицировать, — реставрировать.

Разумеется, такие работы маловероятны на данный момент, но общественное мнение получилось следующее:

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Автор материала: Юрий Абашев
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