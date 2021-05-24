Продавай мечты

Как и у любой компании, у ООО должны быть название, юридический адрес, определены виды деятельности и система налогообложения. Кроме этого, назначен директор и утвержден устав. Весь пакет документов для регистрации подается в налоговую службу. В него входит заявление, решение о создании юрлица, учредительный документ или типовой устав. Всё это перечислено в статье 12 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Госпошлина за регистрацию составляет 4 тыс. рублей.

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С момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), юридическое лицо считается созданным. Отметим, что ЕГРЮЛ общедоступен. В реестре можно всегда проверить своего контрагента – действующий ли он.



В отличие от ООО, статус индивидуального предпринимателя получить проще. ИП заключает договор с государством. Для этого физлицу нужно подать заявление о госрегистрации, копию паспорта и квитанцию об оплате госпошлины, которая для ИП составляет 800 рублей. Если человек решил заняться воспитанием или обучением детей, ему придется дополнительно представить справку об отсутствии судимости. В свою очередь вся информация об индивидуальных предпринимателях систематизирована в ЕГРИП.