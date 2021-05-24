Продавай мечты
Краткая инструкция, как стать предпринимателем
Анна Торхова
журналист
24 мая 2021
24 мая 2021
Источник: twenty20.com
«Я мечтаю открыть свой бизнес!». Многие хотя бы раз произносили эту фразу, но откладывали заманчивую идею до лучших времен. Мы пообщались с предпринимателями, которые перешагнули через страхи, сомнения и неудачи, воплотив свою мечту, а также решили напомнить про основные правила при открытии своего дела.
Нередко люди идут к своей мечте десятки лет. Гендиректор компании «ГидроКуб» Константин Кузнецов в жизни попробовал много направлений – начиная от продаж канцтоваров и заканчивая продажами спецтехники. Приходилось работать и простым наемным рабочим — электрогазосварщиком, плотником.
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Наш бизнес начинался с 80 тысяч рублей – это были заемные средства. Кредит удалось получить супруге одного из учредителей. Своих денег на тот момент у нас не было абсолютно. Мне кредит не давали, потому что я пробовал себя и тут, и там, иногда не получалось вовремя возвращать средства, репутация перед банками была подпорчена.
Константин Кузнецов
гендиректор ООО НПП «ГидроКуб»
На стартовые средства был создан сайт, запущена рекламная кампания. Первая заявка пришла с Дальнего Востока – из Якутии, следом – из Иркутской области. Предстояло разработать гидростанцию и гидроцилиндры. Производством будущие бизнесмены занимались сами, на даче.
Источник: ООО НПП «ГидроКуб»
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У нас был сварочный аппарат, часть работ заказывали у токарей. С первого заказа мы получили 70 тыс. рублей – для меня это была невиданная сумма! Но, я полагал, что далеко мы так не уедем, и у меня возникла идея привлечь инвестора. Предложил друзьям вложиться и с нами вместе участвовать в проекте. И в 2016 году мы приобрели наш первый станок.
Константин Кузнецов
гендиректор ООО НПП «ГидроКуб»
Сегодня ежемесячный оборот ООО НПП «ГидроКуб» достигает 20 млн рублей.
Буквально с четырех квадратных метров офисного пространства начала свою историю и компания, которая сегодня именуется «Кровля мира». На открытие бизнеса Евгению Ендальцеву подтолкнула стандартная, на первый взгляд, ситуация: она работала поваром за 7 тыс. рублей и ей не хватало средств даже на хорошие зимние сапоги. Этот случай вынудил ее все бросить и заняться своим делом.
Буквально с четырех квадратных метров офисного пространства начала свою историю и компания, которая сегодня именуется «Кровля мира». На открытие бизнеса Евгению Ендальцеву подтолкнула стандартная, на первый взгляд, ситуация: она работала поваром за 7 тыс. рублей и ей не хватало средств даже на хорошие зимние сапоги. Этот случай вынудил ее все бросить и заняться своим делом.
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Я подала объявление в газету, что есть некий профнастил по 100, условно говоря, рублей. У меня не было понимания бизнес-модели, никакой информации, не было команды, я в одном лице исполняла обязанности всех, кто должен работать в компании. Потом удаленно появился бухгалтер.
Евгения Ендальцева
гендиректор ООО «Кровля мира»
Источник: ООО «Кровля мира»
Каждая копейка с первых накоплений шла исключительно в дело – на рекламу, покупку стендов, материалов.
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Если бы я до сих пор сидела и не рисковала, ничего бы и не было. Основная проблема предпринимателей – они устраивают гонку за деньгами. Получают первые деньги и начинают строить себе дома, покупать дорогие машины. Команда это видит и отдачи нет. Сейчас для меня главная ценность – довольный клиент, если мы будем говорить только про деньги, не будет роста в бизнесе. Мы решаем проблемы клиентов и нам за это платят – это моя жизненная позиция.
Евгения Ендальцева
гендиректор ООО «Кровля мира»
Благоприятный климат
Впервые понятие «предприниматель» в том смысле, в котором мы его воспринимаем сейчас, употребил экономист Ричард Кантильон. Он определил предпринимателя как человека, действующего в условиях риска.
Риск по-прежнему остается главной чертой, характеризующей бизнес. Он может возникнуть на любом этапе: это и риск потерять поставщика, и неверно распределить средства, выбрать неправильную стратегию, не того партнера. Свою лепту могут внести природные условия и, как показал 2020 год, пандемия.
Риск по-прежнему остается главной чертой, характеризующей бизнес. Он может возникнуть на любом этапе: это и риск потерять поставщика, и неверно распределить средства, выбрать неправильную стратегию, не того партнера. Свою лепту могут внести природные условия и, как показал 2020 год, пандемия.
Источник: twenty20.com
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У меня была не совсем корректная сделка, из-за которой я сильно переживала. Но, не побывав внизу, ты никогда не поднимешься наверх. Я должна была поставить стропил и другие материалы на один из строительных объектов Ижевска. В итоге с деревом меня обманули – предпринимателю, которому я оплатила дерево, его не привезли. Сумма сделки была порядка полумиллиона рублей. Я потом эти деньги отрабатывала, вытянула за счет других сделок, где-то взяла кредит, но я справилась, и благодарю эту ситуацию.
Евгения Ендальцева
гендиректор ООО «Кровля мира»
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Предприниматель несет ответственность за себя, за свою компанию и за те действия, которые он совершает. Да, риски были, это и неплатежи, и расторгнутые сделки.
Павел Фоминых
директор ООО «Студия цифровых технологий»
На этом фоне рано или поздно любой компании приходится обращаться к юристу или человеку, разбирающемуся в законодательстве. По словам консультантов Корпорации развития Удмуртии, незнание законов мешает начинающим предпринимателям преуспевать. МСП нарываются на штрафы, которых можно было бы избежать.
Меры поддержки – еще одна вещь, которую стоит изучить будущему бизнесмену: это и микрозаймы, и льготные программы, предоставление поручительств Гарантийным фондом содействия МСП, сниженные налоговые ставки. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 56 903 субъекта МСП, все они трудятся и развиваются в совершенно разных сферах. На их поддержку в коронакризис было направлено более 17 млрд рублей.
Меры поддержки – еще одна вещь, которую стоит изучить будущему бизнесмену: это и микрозаймы, и льготные программы, предоставление поручительств Гарантийным фондом содействия МСП, сниженные налоговые ставки. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 56 903 субъекта МСП, все они трудятся и развиваются в совершенно разных сферах. На их поддержку в коронакризис было направлено более 17 млрд рублей.
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Кредит под 2%, который нам предоставляли, мы его, конечно, брали. Важно было выплатить своим сотрудникам вовремя зарплату. Мы не смогли просто взять и сказать людям: ребята, вы больше здесь не работаете.
Евгения Ендальцева
гендиректор ООО «Кровля мира»
В конце сложного ковидного года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что Удмуртия – самый предпринимательский регион. Большинство МСП не только выстояли, но и смогли преуспеть в своей деятельности. Это подтверждает и рейтинг, составленный порталом «Финэкспертиза». Удмуртия попала в топ-5 регионов России, где доля прибыльных предприятий по итогам коронавирусного года оказалась выше, чем в среднем по стране — 77,9% компаний Удмуртии смогли остаться «в плюсе».
О благоприятной обстановке для открытия и развития бизнеса в Удмуртии можно судить по данным, представленным бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым. В 2020 году Удмуртия оказалась в лидерах рейтинга регионов с наименьшим административным давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, уступив лишь Ульяновской области.
О благоприятной обстановке для открытия и развития бизнеса в Удмуртии можно судить по данным, представленным бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым. В 2020 году Удмуртия оказалась в лидерах рейтинга регионов с наименьшим административным давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, уступив лишь Ульяновской области.
Учесть в первую очередь
Бизнес – это не страшно, успокаивают предприниматели, это история, которую ты создаешь сам и с любовью отдаешь ей всего себя.
Источник: twenty20.com
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Мы ни на что не смотрели, нам просто нравилось то, что мы делаем. На первом этапе мы ничего не просчитывали и не учитывали. Это уже сейчас мы финансовые анализы делаем, а тогда просто шли вперед. Я всегда говорю о четырех составляющих успеха: продукт, маркетинг, продажи и производство. Если вы это в комплексе сможете сделать, то у вас получится классный бизнес, успешный старт, а если все это будет по кусочкам – будет тяжело.
Павел Фоминых
директор ООО «Студия цифровых технологий»
Надеяться на везение опрометчиво, для подстраховки советуем подготовиться к открытию своего дела. Прежде изучите рынок, на котором вы себя видите. Определите целевую аудиторию, то есть потенциальных клиентов, которые могут принести вам доход. Согласитесь, вряд ли создание цветочных композиций будет интересно 50-летнему рыбаку из Таганрога.
Создайте уникальное торговое предложение, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Пару лет назад в сети активно обсуждали один из японских ресторанов, где официанты развозили заказы на роликах. Во-первых, такого не было ни у кого, во-вторых, это увеличило скорость обслуживания клиентов.
Создайте уникальное торговое предложение, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Пару лет назад в сети активно обсуждали один из японских ресторанов, где официанты развозили заказы на роликах. Во-первых, такого не было ни у кого, во-вторых, это увеличило скорость обслуживания клиентов.
Источник: twenty20.com
Научитесь считать свои финансы и контролировать их. «Кроме финансов во внимании любого бизнесмена должны быть компетенции. Чем их больше, тем успешнее на рынке субъект МСП», — рассказали «Сусанину» в Корпорации развития Удмуртии.
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Изначально я проводил поверхностный анализ через Wordstat – инструмент «Яндекс», понял, что не так много людей в этом направлении работает, почему бы не попробовать.
Константин Кузнецов
гендиректор ООО НПП «ГидроКуб»
Уже действующую компанию в Корпорации развития тоже готовы проконсультировать по юридическим и налоговым вопросам, маркетингу и бизнес-планированию. Также специалисты расскажут о мерах господдержки и подберут подходящие.
Не сбиться с пути
Большинство предпринимателей-новичков горят идеями и с оптимизмом надеются, что реализация идеи — не такая уж и сложная «задачка». В реалиях все оказывается совсем не так, поэтому иногда бизнес может закончиться, едва начавшись. По словам консультантов Корпорации развития Удмуртии, это случается из-за отсутствия знаний. Предпринимателям следует задать себе ряд вопросов: Кто будет покупать мой продукт или услугу? Чем я отличаюсь от конкурентов? Сколько нужно времени, чтобы окупился мой проект? Какая сумма запланирована до нулевой рентабельности? После такого серьезного разговора с самим собой можно и вовсе передумать заниматься бизнесом.
Источник: twenty20.com
Тем, у кого пока есть только идея и большое желание начать свое дело, сделать первые шаги поможет «Азбука предпринимателя». Программа направлена на повышение предпринимательской грамотности и обучение основам, без знания которых будет сложно. На выходе к идее и амбициям добавится бизнес-план проекта, с которым можно приступать к запуску дела.
Одним из этапов как для новичков, так и для уже зрелых бизнесменов, станет Школа предпринимательства. За 30 часов можно освежить знания и узнать много полезного по своему направлению и в смежных областях. Если кажется, что дело стоит на месте и никакого развития нет, этот курс даст толчок к новым идеям, поможет расширить или перепрофилировать бизнес.
Одним из этапов как для новичков, так и для уже зрелых бизнесменов, станет Школа предпринимательства. За 30 часов можно освежить знания и узнать много полезного по своему направлению и в смежных областях. Если кажется, что дело стоит на месте и никакого развития нет, этот курс даст толчок к новым идеям, поможет расширить или перепрофилировать бизнес.
Чтобы не получить горький опыт, новичкам готовы помочь в Корпорации развития, где можно не только получить консультацию и пройти обучение, но и найти наставника. Согласитесь, большое счастье — обрести знающего человека. Предприниматели Удмуртии, чей опыт не насчитывает и года, вправе сами выбрать себе помощника. Будьте готовы, что работа с ним – это не череда лекций, а настоящая учеба, в рамках которой предстоит выполнять задания, проводить анализ, составлять отчеты о проделанной работе. Опытные люди укажут на ошибки и дадут рекомендации. Предпринимателю необходимо лишь обозначить свою бизнес-цель, чтобы наставник понимал, куда двигаться и на чем делать акцент. Для участия в программе, нужно пройти регистрацию.
В бизнесе не только мужчины, и это доказывают женщины Удмуртии. С 2018 года в республике проводится конкурс «Мама-предприниматель». Девушки в декрете, мамы малышей или безработные женщины могут смело пробовать себя в этом интенсиве. За время конкурса каждая мама разработает свой бизнес-проект. Если его признают лучшим, победительница получит грант на воплощение своей идеи в сумме 100 тыс. рублей.
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Женское предпринимательство — одна из приоритетных категорий заемщиков удмуртского фонда развития бизнеса, где получить льготный кредит можно по ставке от 2,25% годовых.
Михаил Тумин
министр экономики Удмуртской Республики
Предпринимателей отличает постоянное желание учиться и узнавать что-то новое в своей сфере: кто-то смотрит обучающие видеоуроки или читает тематические статьи, кто-то постоянно участвует в тренингах, посещает бизнес-форумы и конференции.
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Здорово, что сейчас есть обучающие программы, как акселератор, ты можешь просто за бесплатно или за незначительные деньги получить навыки построения команды, советы в маркетинге. Я последние 8 лет постоянно что-то черпаю, не могу без обучения, конечно, участвую в акселераторах. У нас 500 участников со всех 6 потоков в чате, мы вышли оттуда своей командой, осталось внутри сделать кросс-маркетинг, чтобы обмениваться клиентами.
Евгения Ендальцева
гендиректор ООО «Кровля мира»
Конечно, встречаются и те, кто по-настоящему рискует и действует, исходя из личных убеждений, не имея подушки безопасности в виде знаний.
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Мы начинали с чистого листа, без знаний ведения бизнеса, без опыта. Первые счета выставляли просто в Excel, без всяких бухгалтерских программ, методом «тыка». Было интересно, много незнакомого, нестыковки того, что нам давали в вузе, и того, что нужно рынку. Не хватало знаний, да и сейчас бывает, не хватает знаний, наставничества. Сегодня информации в тысячу раз больше, и она открыта, но появляются другие вопросы, которые нужно решать.
Павел Фоминых
директор ООО «Студия цифровых технологий»
Точка отсчета: ООО или ИП
Продукт определен, аудитория оценена, план построен, осталось выбрать – юрлицо или ИП.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) можно создать единолично либо объединиться с единомышленниками, но число участников не должно быть больше 50. Размер долей каждого может отличаться, но главное, что уставный капитал такого юрлица должен составлять минимум 10 тыс. рублей. Его можно формировать не сразу, а в течение 4 месяцев после регистрации. Один из плюсов такой формы – хозяйственный риск ограничен, то есть участники несут ответственность в пределах своей доли, по обязательствам самого юрлица они не отвечают.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) можно создать единолично либо объединиться с единомышленниками, но число участников не должно быть больше 50. Размер долей каждого может отличаться, но главное, что уставный капитал такого юрлица должен составлять минимум 10 тыс. рублей. Его можно формировать не сразу, а в течение 4 месяцев после регистрации. Один из плюсов такой формы – хозяйственный риск ограничен, то есть участники несут ответственность в пределах своей доли, по обязательствам самого юрлица они не отвечают.
Источник: twenty20.com
Как и у любой компании, у ООО должны быть название, юридический адрес, определены виды деятельности и система налогообложения. Кроме этого, назначен директор и утвержден устав. Весь пакет документов для регистрации подается в налоговую службу. В него входит заявление, решение о создании юрлица, учредительный документ или типовой устав. Всё это перечислено в статье 12 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Госпошлина за регистрацию составляет 4 тыс. рублей.
С момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), юридическое лицо считается созданным. Отметим, что ЕГРЮЛ общедоступен. В реестре можно всегда проверить своего контрагента – действующий ли он.
В отличие от ООО, статус индивидуального предпринимателя получить проще. ИП заключает договор с государством. Для этого физлицу нужно подать заявление о госрегистрации, копию паспорта и квитанцию об оплате госпошлины, которая для ИП составляет 800 рублей. Если человек решил заняться воспитанием или обучением детей, ему придется дополнительно представить справку об отсутствии судимости. В свою очередь вся информация об индивидуальных предпринимателях систематизирована в ЕГРИП.
С момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), юридическое лицо считается созданным. Отметим, что ЕГРЮЛ общедоступен. В реестре можно всегда проверить своего контрагента – действующий ли он.
В отличие от ООО, статус индивидуального предпринимателя получить проще. ИП заключает договор с государством. Для этого физлицу нужно подать заявление о госрегистрации, копию паспорта и квитанцию об оплате госпошлины, которая для ИП составляет 800 рублей. Если человек решил заняться воспитанием или обучением детей, ему придется дополнительно представить справку об отсутствии судимости. В свою очередь вся информация об индивидуальных предпринимателях систематизирована в ЕГРИП.
Регистрация бизнеса за час
В Корпорации развития Удмуртии оформить ИП или ООО можно без уплаты госпошлины. Для этого нужно приехать в центр «Мой бизнес» и вместе со специалистом ввести свои данные в систему. На регистрацию уйдет всего 60 минут. Консультанты перенаправят информацию в Федеральную налоговую службу, в которой уже через 3 дня присвоят статус предпринимателя. Одновременно банк-партнер, с которым захочет сотрудничать предприниматель, откроет расчетный счет. Набор документов стандартный: паспорт, СНИЛС, ИНН, для регистрации ООО — гарантийное письмо о месте регистрации бизнеса.
Источник: twenty20.com
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Я обратился в Корпорацию развития, мне сказали направить все данные. После они сами заполнили всю документацию, которую нужно подавать в ФНС, всё подали, и меня зарегистрировали. Я только приехал и забрал документы.
Иван Козионов
предприниматель, основатель микромаркета «Полка»
Оставить заявку и записаться на регистрацию можно по телефону: (3412) 22-00-00 или в разделе «Регистрация ИП/ООО» на сайте.
Штрафы
Общество несет ответственность перед кредиторами по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, то есть компания может лишиться не только всего нажитого имущества и средств компании, но и в случае нехватки средств — уставного капитала.
Источник: twenty20.com
Для ИП задолженность перед кредиторами может быть опасна тем, что человек понесет ответственность своим личным имуществом – автомобилем, постройками и даже квартирой, если она не является единственным жильем. Однако и тут в апреле 2021 года Конституционный суд вынес постановление, в котором отметил, что запрет распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь, то есть которая достаточна для нормального проживания. Также у человека не смогут изъять личные вещи – одежду, обувь, имущество для профессионального занятия, которое стоит менее 10 тыс. рублей, продукты, госнаграды и другое.
Административная ответственность ИП и ООО тоже будет отличаться. Например, за работу без кассового аппарата физлицу грозит штраф от 20 до 50% от суммы расчета, но как минимум 10 тыс. рублей. Для юрлица штраф больше – от 75 до 100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.
Административная ответственность ИП и ООО тоже будет отличаться. Например, за работу без кассового аппарата физлицу грозит штраф от 20 до 50% от суммы расчета, но как минимум 10 тыс. рублей. Для юрлица штраф больше – от 75 до 100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.
Кому что
Несмотря на более простую процедуру открытия и закрытия ИП, физлицо ограничено в видах деятельности. В данном случае ООО более свободно и может заниматься всем, что не запрещено. Официального списка, где было бы перечислено все, что попадает под запрет, нет.
Источник: twenty20.com
Так, ИП не сможет предоставлять страховые или банковские услуги, заниматься производством лекарств, организацией торгов, туроператорской деятельностью, о чем прямо говорится в отдельных законах. Например, ФЗ «Об основах туристской деятельности» говорит: «туроператорская деятельность — деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом». Свободу выбора ограничивает и необходимость получения лицензии на определенную деятельность, например, образовательную.
Функции работодателя ИП и ООО отличаются только в случае найма работников. Так, если ИП может вообще не нанимать сотрудников, а значит, не вносить страховые взносы в Фонд соцстрахования, то в ООО с первого дня есть хотя бы один сотрудник – сам гендиректор.
Однако как только индивидуальный предприниматель примет на работу одного работника, у него появится обязанность в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора подать заявление о регистрации в качестве страхователя в ФСС. Если ИП пропустит срок, ему придется заплатить штраф в 5 тыс. рублей. Также административный штраф до 1 тыс. рублей предусмотрен статьей 15.32 КоАП России.
Функции работодателя ИП и ООО отличаются только в случае найма работников. Так, если ИП может вообще не нанимать сотрудников, а значит, не вносить страховые взносы в Фонд соцстрахования, то в ООО с первого дня есть хотя бы один сотрудник – сам гендиректор.
Однако как только индивидуальный предприниматель примет на работу одного работника, у него появится обязанность в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора подать заявление о регистрации в качестве страхователя в ФСС. Если ИП пропустит срок, ему придется заплатить штраф в 5 тыс. рублей. Также административный штраф до 1 тыс. рублей предусмотрен статьей 15.32 КоАП России.
Про налоги
Но если в видах деятельности ИП «уступает» ООО, то в выборе системы налогообложения все наоборот.
Помимо общего режима (ОСНО), статья 19 Налогового кодекса России перечисляет специальные системы налогообложения – упрощенную, патентную, единый сельскохозяйственный налог и другие.
Не секрет, что на ОСНО организации и ИП в полном объеме ведут бухгалтерскую и налоговую отчетность, уплачивают НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие. Из всех режимов он характеризуется наибольшим налоговым бременем. При регистрации, если в ФНС не направлялось уведомления о желании перейти на спецрежим, автоматически будет действовать общий.
Помимо общего режима (ОСНО), статья 19 Налогового кодекса России перечисляет специальные системы налогообложения – упрощенную, патентную, единый сельскохозяйственный налог и другие.
Не секрет, что на ОСНО организации и ИП в полном объеме ведут бухгалтерскую и налоговую отчетность, уплачивают НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие. Из всех режимов он характеризуется наибольшим налоговым бременем. При регистрации, если в ФНС не направлялось уведомления о желании перейти на спецрежим, автоматически будет действовать общий.
Источник: twenty20.com
Исходя из вида деятельности, количества сотрудников и размера доходов компании, предприниматель может выбирать систему налогообложения. В России самой популярной среди МСП является УСН — упрощенная система налогообложения, для ее применения компании и ИП должны соблюдать несколько условий:
«Упрощенка» предлагает на выбор 2 вариант объекта налогообложения: только доходы по ставке 6% или доходы минус расходы со ставкой 15%. Каждый регион вправе устанавливать дифференцированные ставки в пределах 15%. Так, например, в Удмуртии для тех, кто ранее работал на ЕНВД и перешел на УСН либо совмещал два этих режима, ставка при объекте «доходы» снижена до 2%, при «доходы-расходы» — до 5%. Для социальных предпринимателей ставка по УСН может достигать 1%.
- годовой доход не должен превышать 200 млн рублей,
- число сотрудников не может быть больше 130,
- по итогам 9 месяцев года, в котором организация подает уведомление о переходе на спецрежим, доходы не должны превышать 112,5 млн рублей.
«Упрощенка» предлагает на выбор 2 вариант объекта налогообложения: только доходы по ставке 6% или доходы минус расходы со ставкой 15%. Каждый регион вправе устанавливать дифференцированные ставки в пределах 15%. Так, например, в Удмуртии для тех, кто ранее работал на ЕНВД и перешел на УСН либо совмещал два этих режима, ставка при объекте «доходы» снижена до 2%, при «доходы-расходы» — до 5%. Для социальных предпринимателей ставка по УСН может достигать 1%.
Отметим, что до 31 декабря 2022 года в республике установлены пониженные налоговые ставки для компаний и ИП, впервые зарегистрированных на территории региона в 2020 и 2021 годах. Норма действует для всех предпринимателей, которые изменят место нахождения или место жительства с территорий других регионов на территорию Удмуртской Республики.
ЕСХН
Особую категорию составляют сельхозтоваропроизводители, для них разработан единый сельскохозяйственный налог.
Объектом налогообложения по ЕСХН являются доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Налоговая ставка составляет 6%, но в субъектах ее могут снизить и до 0%.
Объектом налогообложения по ЕСХН являются доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Налоговая ставка составляет 6%, но в субъектах ее могут снизить и до 0%.
Важный момент: выбирая систему налогообложения, нужно задуматься, кто будет вашим основным покупателем. Если это ИП или любое юрлицо, использующее «упрощенку», то ЕСХН возможен. Если производитель намерен доставлять продукцию крупным компаниям, работающим на ОСНО, например, реализующим молоко и мясо через розницу, то в данном случае самому предпринимателю нужно задумать об общей системе налогообложения. С учетом расходов по уплате НДС предприятию будет выгоднее купить у вас товар.
ПСН
Патентная система налогообложения, как и налог на профессиональную деятельность, недоступны для ООО, зато на них смело может работать индивидуальный предприниматель. Кстати, на «патенте» не запрещено совмещение режимов, например, с УСН.
С 1 января 2021 года перечень видов деятельности, где возможно применение ПСН, расширен. В перечень добавились работа автостоянок, автомойки, ремонт и техобслуживание транспортных средств. Как и на упрощенке, здесь есть ограничение по числу наемных работников – не более 15 человек.
При УСН, ЕНВД и ЕСХН налоговые ставки для ИП и ООО одинаковые. Различие есть только на ОСНО, где налог на прибыль организации для ООО составляет 20%, а подоходный налог для ИП – 13%.
При УСН, ЕНВД и ЕСХН налоговые ставки для ИП и ООО одинаковые. Различие есть только на ОСНО, где налог на прибыль организации для ООО составляет 20%, а подоходный налог для ИП – 13%.
Не для каждого
Про некоторых людей с ходу можно сказать – он мыслит как предприниматель. С самого рождения такие люди инициативны, коммуникабельны и не боятся трудностей. Но для кого-то бизнес – это выход из зоны комфорта.
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У меня с детства были предпринимательские задатки. Папа был рыбаком, я обменивала рыбу на какой-то другой продукт либо продавала. Были пионы, тюльпаны, ягоды, мы всегда могли заработать. Я сама по себе коммуникатор, мне легко разговаривать с людьми, подойти к человеку, написать в тех же соцсетях чиновникам.
Евгения Ендальцева
гендиректор ООО «Кровля мира»
По словам психолога Марины Тихоновой, идти в бизнес нужно по зову сердца. «Важно, чтобы человек себя чувствовал и понимал, чего хочет на самом деле. Важно, чтобы он мог опираться на свои внутренние силы. Если он пойдет в бизнес, потому что это классно или красиво, или жена, друг, еще кто-то так посоветовали, то есть когда присутствуют только внешние причины, и при этом внутри пусто — будет сложно психологически, могут быть периоды вдохновения и пустоты, от этого не будет никакой стабильности», — пояснила психолог.
О любви и интересе к делу говорят и сами предприниматели.
О любви и интересе к делу говорят и сами предприниматели.
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В первую очередь, нужно понять, хотите ли вы вообще заниматься предпринимательской деятельностью, есть ли у вас идея и продукт, который, как вам кажется, будет востребован рынком. Если есть желание, понимание идеи и философии, минимальное описание продукта, то с этим уже можно работать, нужно просто в комплексе оценивать свой будущий бизнес. Однозначно надо заниматься тем, что нравится вам, пусть поначалу это будет не очень прибыльно. Все равно, когда человек эксперт в своей области, к нему будут обращаться, опыт сам покажет, где можно заработать в этом направлении.
Павел Фоминых
директор ООО «Студия цифровых технологий»
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Отсутствие финансов – это тяжело, но и без денег можно достичь успеха, если есть идея, желание, настойчивость. Надо пробовать: не получилось, отряхнулся, пошел дальше. Если остановился, цель не будет достигнута.
Константин Кузнецов
гендиректор ООО НПП «ГидроКуб»
Оставить заявку на бесплатную консультацию можно на сайте Корпорации развития Удмуртской Республики.