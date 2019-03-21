Оплата по факту

Если честно, то условия выполнимы и уже есть заявки от домов, которые полностью соответствуют требованиям. Если мы сейчас проведем эксперимент нечестно, то ему грош цена. Мы не увидим готовы ли люди сортировать и получать за это скидку, поэтому и были выбраны такие ограничивающие условия. По его результату будет понятно, как дальше двигаться. Ценник может увеличиться только в том случае, если не будет сортировки. Сейчас жители МКД платят 98 рублей – это средний показатель. Не важно сколько ты образовал мусора: тридцать или десять тонн. Теперь мы переходим на факт. Если сортировка отсутствует и все льется в общую кучу, то будет рост тарифов, если сортировка есть, то тариф должен снизиться, примерно раза в два.
— Сергей Пермяков, координатор федерального проекта «Чистая страна»