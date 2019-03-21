Оплата по факту

С 1 января 2019 года в платежках жителей Удмуртии добавилась строчка «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Стоимость услуг регоператора на сегодняшний день составляет либо 98 рублей 48 копеек, либо 95 рублей 20 копеек, в зависимости от того, где проживает человек: в частном доме или квартире.



Величину тарифа согласовали на заседании профильной республиканской правительственной комиссии в декабре прошлого года. Тогда многих активных граждан заинтересовал вопрос каким образом формируется плата за вывоз ТКО. Одной из ключевых составляющих является в том числе норма накопления коммунальных отходов. Так, согласно постановлению кабинета министров, один человек, проживающий в многоквартирном доме, образует около 17,2 кг мусора в месяц и чуть больше 206 кг в год. Здесь стоит отметить, что показатель этот является усредненным. Возможно, именно поэтому горожанам стало интересно сколько на самом деле отходов они образуют, после чего некоторые из них стали взвешивать свои мусорные пакеты, сводить килограммы с граммами, обращать внимание на то, что они выбрасывают в урны. Довольно часто подход в таких случаях оказывается дилетантским. Обыватель перестает задумываться о пути отходов сразу после того, как они несортированные попадают в лучшем случае в бак, который располагается на контейнерной площадке во дворе.

