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Оплата по факту
Георгий Поветкин
Журналист
21 марта 2019
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии – компания «Спецавтохозяйство» и Общественная палата Удмуртии - запускают эксперимент, участники которого начнут сортировать мусор и платить за вывоз ТКО по факту. Совместное с горожанами исследование продлится год, после чего станет понятно, сможет ли прижиться подобная практика не только в отдельно взятых домах Ижевска.
С 1 января 2019 года в платежках жителей Удмуртии добавилась строчка «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Стоимость услуг регоператора на сегодняшний день составляет либо 98 рублей 48 копеек, либо 95 рублей 20 копеек, в зависимости от того, где проживает человек: в частном доме или квартире.

Величину тарифа согласовали на заседании профильной республиканской правительственной комиссии в декабре прошлого года. Тогда многих активных граждан заинтересовал вопрос каким образом формируется плата за вывоз ТКО. Одной из ключевых составляющих является в том числе норма накопления коммунальных отходов. Так, согласно постановлению кабинета министров, один человек, проживающий в многоквартирном доме, образует около 17,2 кг мусора в месяц и чуть больше 206 кг в год. Здесь стоит отметить, что показатель этот является усредненным. Возможно, именно поэтому горожанам стало интересно сколько на самом деле отходов они образуют, после чего некоторые из них стали взвешивать свои мусорные пакеты, сводить килограммы с граммами, обращать внимание на то, что они выбрасывают в урны. Довольно часто подход в таких случаях оказывается дилетантским. Обыватель перестает задумываться о пути отходов сразу после того, как они несортированные попадают в лучшем случае в бак, который располагается на контейнерной площадке во дворе.
Этой весной у жителей нескольких многоэтажек Ижевска появится возможность испытать на себе новую систему. Регоператор запускает эксперимент, по результатам которого станет понятно смогут ли экономить жильцы МКД на раздельном сборе мусора, сколько отходов они на самом деле будут производить и самое главное сможет ли плата стать для них меньше, чем те самые 98 рублей 48 копеек.
Правила игры или как принять участие в эксперименте?
Для того, чтобы определенный дом смог принять участие в эксперименте нужно соответствовать условиям, которые предлагает регоператор. Главное, на что обращают внимание в компании «Спецавтохозяйство», - проект не подразумевает сиюминутное внедрение оплаты по факту на территории всего города или района. Сейчас это сделать практически невозможно по той простой причине, что устойчивой системы и необходимой законодательной базы пока не существует. Возможно ли ее появление? Возможно. Именно для этого нужны подобные исследования, результаты которых, в случае успеха, могут масштабировать на более обширные территории.

Условия, которым должны соответствовать многоквартирные дома – участники эксперимента:
1
Дому необходимо иметь собственную контейнерную площадку;
2
Регоператор совместно с жильцами ведет учёт количества проживающих и расчет количества контейнеров;
3
Контейнерная площадка должна быть закрытой. Обустройство производится за счет управляющей компании или ТСЖ. Контейнеры для раздельного сбора мусора предоставит регоператор;
4
Необходимо установить видеонаблюдение за контейнерной площадкой;
5
Юрлицам, находящимся рядом с домом, необходимо заключить договор с регоператором;
6
Нужно установить контейнеры для раздельного сбора отходов (пластик, стеклянная и металлическая тара, бумага). Этим займется регоператор;
7
Необходимо вести ежесуточный учет твердых коммунальных отходов – подписание двухсторонних актов.
Условия слишком жесткие. Наш дом не сможет принять участие в эксперименте!
Во-первых, не согласиться, наверное, в данном случае нельзя. Условия на первый взгляд действительно жесткие, однако даже при таком списке требований в столице Удмуртии существует достаточное количество домов, которые уже сейчас могут, а самое главное хотят, принять участие в эксперименте.

Во-вторых, перечень требований регоператор взял не с потолка. Таким образом компания совместно с жителями сможет добиться максимальной чистоты эксперимента, а также исключить всевозможные факторы (о них расскажем ниже), которые могут повлиять на увеличение платы за вывоз мусора.

В-третьих, вспоминаем, о чем мы говорили чуть выше. Эксперимент не является повсеместным. В нем не должно быть (и не будет) много участников. Жители домов являются фактически первопроходцами, а первопроходцев в любом деле много не бывает.
Из списка требований мы не соответствуем всего парочке. Будем участвовать!
Вы, конечно, можете подать заявку, но ее вряд ли одобрит рабочая комиссия (ВЫСПЛЫВАЮЩЕЕ ОКНО С ССЫЛКОЙ) в состав которой войдут несколько человек, представляющих различные сферы, однако крест на своем доме ставить сразу не стоит, потому что все вопросы обсуждаемы.
Разве так важно соответствовать всем требованиям?
Да. В первую очередь, важно для участников эксперимента. Сейчас объясним почему.

Допустим, у вас нет отдельной площадки под мусор и ваши баки соседствуют с контейнерами, рядом стоящего дома. Тогда велика вероятность того, что регоператор будет вывозить чужие отходы, за которые заплатите в том числе вы. Таким образом плата для вас вырастет.
Иван Маринин
Директор регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии
Раз мы проводим эксперимент, то должны исключить попадания на контейнерную площадку мусора из соседних домов.
Иван Маринин, директор регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии
Если вы откажетесь от регулярного (хотя бы ежеквартального) учета проживающих в доме, то рискуете снова получить увеличение плата. Почему? Здесь все довольно просто: если в доме проживает 100 человек, а за мусор при этом платит 80, то… ну, вы поняли. Никто в данном случае не отменял миграции даже внутри Ижевска. Пожилые люди очень часто живут летом на дачах, а студенты уезжают учиться в другие города, поэтому данные должны быть актуальными.
Не допускаем никакой погрешности. Только желание и честность.
Иван Маринин, директор регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии
Идем дальше. Если у вас открытая контейнерная площадка, то, скорее всего, в ней снова окажется чужой мусор. Это снова приведет к увеличению плата. Поэтому – закрываем! Следующий пункт в списке – видеонаблюдение. Оно поможет в спорных ситуациях. Зимой у вас, например, могут быть нечищеными дороги или доступ к контейнерам перекрыт припаркованными автомобилями. Камеры в этом случае – выручат.
Можем убрать этот пункт, но тогда мы перейдем в споры.
Иван Маринин, директор регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии
Нерадивые юрлица также могут послужить причиной, по которой эксперимент не состоится. Если рядом с вашим домом имеется магазин, у которого не заключен контракт с регоператором, то его мусор, возможно, будет выбрасываться в ваши контейнеры или складываться рядом с ними.
Юрлица говорят, что у них нет мусора. На самом деле он у них есть, просто складывается в общую контейнерную площадку.
Иван Маринин, директор регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии
Появление баков для раздельного сбора мусора вызывать вопросов не должно. В том числе и для этого проводится эксперимент. Не забываем: разделяешь – экономишь.

Остается ежесуточный учет ТКО. Он нужен, чтобы жители не сомневались в том, что регоператор постоянно вывозит контейнеры с обычным и разделенным мусором.
Чтобы мы могли друг другу доверять – нужно вести ежесуточный учет ТКО.
Иван Маринин, директор регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии
Мой дом соответствует всем требованиям регоператора! Я участник эксперимента?
К сожалению, еще нет. При соблюдении всех условий собственники должны принять решение на общем собрании об оплате за вывоз ТКО по факту потребления и об утверждении условий договора между регоператором и управляющей компанией/ТСЖ по оплате за фактически вывозимые отходы. Не исключено, что против раздельного сбора будет часть живущих в вашем доме людей.
Мы приняли решение: будем сортировать мусор и платить за него по факту! Что дальше?
Дальше вы отправляете заявку до 28 марта 2019 года вот сюда.

Вход дома в эксперимент будет фиксироваться специальной комиссией, которая состоит из нескольких специалистов. Именно они включают ваш дом в перечень участников исследования. Если ваш дом соответствует всем требованиям, и вы приняли решение об участии в эксперимент, то можете считать, что дело в шляпе! Вы – первопроходцы!
Рабочая комиссия по отбору участников эксперимента выглядит следующим образом:
  • представитель Регоператора – 2 чел. в том числе секретарь комиссии;
  • представитель органа исполнительной власти УР – 1 человек;
  • представитель Администрации г. Ижевска – 1 человек;
  • представитель Общественной палаты УР – 1 человек;
  • координатор федерального проекта «Чистая страна» – 1 человек;
  • представитель управляющих организаций г. Ижевск – 1 человек;
  • представитель ассоциации ТСЖ г. Ижевск – 1 человек;
  • представитель общественной организации «Зеленый паровоз» - 1 человек.
Еще вопросы
Кто входит в список экспертной группы?
Рабочая комиссия по отбору участников эксперимента выглядит следующим образом:

  • представитель Регоператора – 2 чел. в том числе секретарь комиссии;
  • представитель органа исполнительной власти УР – 1 человек;
  • представитель Администрации г. Ижевска – 1 человек;
  • представитель Общественной палаты УР – 1 человек;
  • координатор федерального проекта «Чистая страна» – 1 человек;
  • представитель управляющих организаций г. Ижевск – 1 человек;
  • представитель ассоциации ТСЖ г. Ижевск – 1 человек;
  • представитель общественной организации «Зеленый паровоз» - 1 человек.
А плата точно уменьшится?
Эксперты, которые принимали участие в обсуждении инициативы уверены, что в случае выполнения всех требований плата за вывоз мусора снизится.
А вдруг мы станем платить больше?
Если вдруг вы станете платить больше, то сможете сразу выйти из эксперимента.
Сколько продлится исследование?
Один год. Регоператор намерен «захватить» все сезоны: весну, лето, осень и зиму, т.к. объёмы образования отходов в разные времена года разные.
Сортировать мусор будут только участники эксперимента?
Нет. Для того, чтобы прививать культуру потребления и сортировки мусора в республике установят более 500 контейнеров в местах, где это возможно.
Мнения
Очень интересное и своевременное предложение. Также необходимо подчеркнуть, что нужно проводить разъяснительную работу с жителями, объяснить им важность раздельного сбора, поскольку это улучшит экологическую обстановку, так как будет внедряться раздельное накопление и часть отходов пойдет на вторичную переработку. Мне кажется, это самая важная цель. При желании многие дома смогут попасть под условия эксперимента, основное условие – это желание жителей.
Сергей Романов, замначальника управления коммунальной инфраструктуры Минстроя Удмуртии
Если честно, то условия выполнимы и уже есть заявки от домов, которые полностью соответствуют требованиям. Если мы сейчас проведем эксперимент нечестно, то ему грош цена. Мы не увидим готовы ли люди сортировать и получать за это скидку, поэтому и были выбраны такие ограничивающие условия. По его результату будет понятно, как дальше двигаться. Ценник может увеличиться только в том случае, если не будет сортировки. Сейчас жители МКД платят 98 рублей – это средний показатель. Не важно сколько ты образовал мусора: тридцать или десять тонн. Теперь мы переходим на факт. Если сортировка отсутствует и все льется в общую кучу, то будет рост тарифов, если сортировка есть, то тариф должен снизиться, примерно раза в два.
Сергей Пермяков, координатор федерального проекта «Чистая страна»
Мы бы хотели поучаствовать в эксперименте, но пока не подходим под все критерии: у нас не установлено видеонаблюдение на контейнерных площадках, и они не закрыты, однако мы проголосовали за установку домофона, чтобы жильцы могли открывать и подъезд, и площадку. У нас при этом большой дом с двумя площадками, и мы не знаем пойдет ли регоператор нам на встречу, чтобы установить контейнеры сразу на двух. […] Сами жители готовы разделять мусор, причем большая часть уже делает это.
Гульнара Варакина, председатель многоквартирного дома

Автор материала: Георгий Поветкин

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