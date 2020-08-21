Понедельник: хороший, плохой, злой?

Самый первый, самый тяжёлый, самый длинный день недели. Все эти эпитеты принадлежат великому и ужасному понедельнику, убийце выходных и наших нервных клеток. Но что, если хейтеры понедельника действуют в навязанной им кем-то парадигме ненависти и грусти? Как превратить этот день из врага в хорошего друга и где найти скрытые подарки по номеру телефона?
Почему не лю?
Тут каждый найдёт свои причины, однако корень один — конец свободы действий и передвижения в пространстве. Всё начинается с детства, когда вместо игр во дворе надо идти в школу, затем в университет, потом на работу.
А если на это накладывается нелюбовь к тому, куда идёшь в понедельник, то точно пиши пропало.
Итак, что мешает любить понедельник:
выход на работу или нежелательные задачи, по которым приближаются дедлайны;
нехватка отдыха в выходные и начало новой рабочей недели без накопленных сил;
перспектива пяти рабочих дней (а то и больше).
Разумеется, это лишь то, что болит у всех одинаково. Каждый может накинуть в эту таблицу ещё 5-6 личных пунктов.
Как облегчить этот день?
Если перечисленные объективные факторы искоренить в жизни современного человека практически невозможно, то действенный способ как-то справиться с тяжестью дня — это правильно его начать.
Что для этого можно сделать:
вовремя лечь спать в воскресенье и проснуться на час (два) раньше, чем обычно;
сделать зарядку, позавтракать и спокойно собраться;
по пути на работу выпить кофе;
дожить до обеда и хорошенько подкрепиться.
Это не избавит от предстоящих трудностей, но организм будет наполнен энергией и силами для их преодоления. А для абонентов Tele2 есть отдельный совет на понедельник. Для них мобильный оператор решил создать новую традицию, чтобы первый день недели сделать немного приятнее, легче и бодрее.
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С такими приятными бонусами ближайшие осенние понедельники будут не такими серыми и тяжёлыми. У них даже появится шанс стать самыми продуктивными днями недели. К тому же история даёт нам множество примеров великих понедельников.
Историческая справедливость
Знаменитая песня «Остров невезения», спетая Андреем Мироновым в «Брильянтовой руке», породила стереотип о невезучести рождённых в понедельник. Однако стоит сказать, что все совпадения случайны и появившиеся на свет в первый день недели имеют равные шансы на успех.
Так в «самый тяжёлый день» родились вполне успешные люди: Микеланджело, Билл Клинтон, Мик Джаггер, Леонардо ДиКаприо, Хариссон Форд, Франклин Рузвельт, Рональд Рейган, Марк Твен и другие.
Бывали в истории моменты, когда понедельники несли человечеству разумное, доброе, вечное.
Среди таких:
24 июня 1901 года — открытие в Париже первой выставки 19-летнего каталонского художника Пабло Пикассо;
15 января 2001 года — праздник всех ищущих информацию. Начал работу сайт «Википедия»;
6 августа 2012 года — посадка на Красную планету марсохода «Кьюриосити». За 8 лет работы аппарат прошёл более 20 км. Среди его находок: метан в атмосфере, органические соединения в грунте.
Это лишь то, что удалось вспомнить сходу. Однако великих понедельников не меньше, чем пятниц, суббот и воскресений. Главное — правильно начать новую неделю, не забыть захватить подарочный кофе и перекусить пиццей на обед. Подробности проекта и актуальные предложения всегда можно узнать на специальном сайте.