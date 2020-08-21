Понедельник: хороший, плохой, злой?

Это не избавит от предстоящих трудностей, но организм будет наполнен энергией и силами для их преодоления. А для абонентов Tele2 есть отдельный совет на понедельник.

Для них мобильный оператор решил создать новую традицию, чтобы первый день недели сделать немного приятнее, легче и бодрее.