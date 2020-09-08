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Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

Как будут обучать будущих специалистов, за какой наукой будущее и куда ведет эковоспитание
ИА «Сусанин»
8 сентября﻿ 2020
В июле Удмуртия присоединилась к проекту по созданию особых «Менделеевских классов». По этой программе школьники смогут углубленно изучать химию и математику. В учебный план поставят дополнительные занятия, а курировать обучение будут не только местные, но и московские преподаватели.
В 2020 году профильный класс откроется в Камбарке, в лицее № 1 имени Надежды Крупской. Старт занятий — в третьей декаде декабря, но школа уже готова. Ученики и их родители выходят на видеоконференцию с кураторами проекта. Его реализует «Федеральный экологический оператор» вместе с Российским химико-технологическим университетом имени Дмитрия Менделеева (РХТУ).

На собрании ученики 8 «Б» знакомятся со своими будущими наставниками. Одна из главных особенностей «Менделеевских классов» — возможность постигать науку под контролем столичных преподавателей прямо в Камбарке. Практические занятия буду вести педагоги лицея, вебинары по математике — преподаватели Удмуртского государственного университета, по химии — специалисты московского РХТУ и УдГУ. Уроки организуют как в онлайн, так и в оффлайн-форматах.
Всего в учебном расписании в неделю появится 8 дополнительных занятий. Нагрузка, конечно, увеличится, но родители и восьмиклассники этого не боятся. Наоборот, считают, что вытянули счастливый билет.
Мы очень счастливы, что появился такой уникальный шанс учиться в «Менделеевском классе», потому что желающих попасть туда было очень много. Нам хочется больше знаний. Еще нам сказали, что школьники будут ездить на предприятия, а учебные лаборатории оснастят дополнительными дидактическими материалами, это тоже очень важно.
Ирина Сергеева
мама ученика профильного класса
Еще одна счастливая родительница — Наталья Лушникова. В семье планы далеко пока не строят, но не отрицают, что химия может стать той самой наукой, которая приведет ребенка к престижной профессии.
Я ему сказала: Коля, это же билет в будущее, радуйся этому! И нам потом выбор будет легче сделать.
Наталья Лушникова
мама ученика профильного класса
Вопрос с кадрами в Камбарке и правда актуален. Так уж повелось, что специалисты уезжают из города и уже не видят стимула возвращаться. «Менделеевская» программа нацелена на то, что «восьмиклашки» отучатся в лицее, затем поступят в вузы и смогут вернуться город с возможностью устроиться на высокооплачиваемую работу.
Нам и правда нужны специалисты на будущий завод. Мы всегда об этом думали. Действительно появятся рабочие места и понадобятся химики. Нам надо было как-то этому способствовать. Знаете, сколько я работаю — всегда мечтала об открытии этого класса и об открытии вообще таких профильных направлений. Это возможность для детей получать знания, это возможность профессионального роста для педагогов, это даже возможность работать по более углубленным учебникам.
Валентина Михайлова
начальник Управления народного образования администрации Камбарского района
Престижность изучения химии отмечает и директор лицея.
Камбарка — это город с заводом по уничтожению химического оружия. Соответственно, химия для нас имеет весомое слово и значение. Да и в целом эта наука сейчас очень широко распространена, в том числе и в Удмуртии. Поэтому мы хотим, чтобы наши ученики овладевали знаниями этого предмета. «Менделеевский» класс даст определенный вектор и направление на это.
Татьяна Икрянникова
директор лицея №1
Особая балльная система даст преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Во время учебы школьники будут накапливать баллы, которые станут дополнительными для абитуриентов.
Это особый стимул, потому что бывает и 1 балла по ЕГЭ не хватает. А тут вот какой плюс! Соответственно, пойдет привлечение специалистов на территорию и Камбарского района, и Удмуртской Республики. То есть мы будем, можно сказать, взращивать специалистов для себя.
Татьяна Икрянникова
директор лицея №1
В лицее нацелены подготовить ребенка к будущей профессии, зародить в нем любовь к химии, а также воспитать экологичность. Ребята должны понимать всю важность заботы об окружающей среде еще со школьной скамьи, уверены в лицее. Потому на территории школы проходят различные «зеленые» мероприятия и акции. В этому году образовательное учреждение, например, присоединилось к проекту «Экозабота». В его рамках школьники учатся дарить вещам вторую жизнь. В холле здания установили специальные экобоксы. В контейнеры можно сдать батарейки — один из самых опасных видов отходов.
Это важно для экологического восприятия ребенка. Сбор батареек — уже какая-то информация для понимания того, что именно вот эти батарейки и другие отходы будут перерабатываться, а не просто выбрасываться и вредить экологии. В странах Европы тоже же есть эти заводы, и они работают. Я думаю, что это наоборот способствует улучшению экологической обстановки.
Валентина Михайлова
начальник Управления народного образования администрации Камбарского района
Камбарка — пока единственный город в Удмуртской Республике, который реализует программу углубленного изучения химии и математики. «Менделеевские классы» откроются также в Кировской, Саратовской и Курганской областях.

Автор материала: Анастасия Шевченко
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