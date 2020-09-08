Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

В 2020 году профильный класс откроется в Камбарке, в лицее № 1 имени Надежды Крупской. Старт занятий — в третьей декаде декабря, но школа уже готова. Ученики и их родители выходят на видеоконференцию с кураторами проекта. Его реализует «Федеральный экологический оператор» вместе с Российским химико-технологическим университетом имени Дмитрия Менделеева (РХТУ).

На собрании ученики 8 «Б» знакомятся со своими будущими наставниками. Одна из главных особенностей «Менделеевских классов» — возможность постигать науку под контролем столичных преподавателей прямо в Камбарке. Практические занятия буду вести педагоги лицея, вебинары по математике — преподаватели Удмуртского государственного университета, по химии — специалисты московского РХТУ и УдГУ. Уроки организуют как в онлайн, так и в оффлайн-форматах.