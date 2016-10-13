Готовь трубы летом
Директор УКС Ярослав Балобанов рассказал о реализации концессионного соглашения с городом по модернизации теплосетей и о проекте «RE:конструкция-2017»
19 декабря 2016 года администрация Ижевска подписала концессионное соглашение по эксплуатации городских теплосетей с ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), входящие в состав ПАО «Т Плюс». Сегодня компания уже реализует взятые на себя в рамках договора обязательства. Руководитель УКС Ярослав Балобанов рассказал журналистам о том, что такое концессия и программа «RE:конструкция».
Концессия
Концессионное соглашение предусматривает финансирование работ по реконструкции более 295 км теплосетей – это не менее 500 млн рублей (с учётом НДС) ежегодно в течение всего периода действия договора – до 31 декабря 2032 года
Ярослав Балобанов рассказал, что в прошлом году, до заключения концессии, сверх тарифного решения на текущий ремонт теплосетей было направлено более 140 млн рублей, на техперевооружение и реконструкцию – порядка 200 млн рублей. Разница была обеспечена за счет собственных средство ресурсоснабжающей компании.
Ярослав Балобанов рассказал, что в прошлом году, до заключения концессии, сверх тарифного решения на текущий ремонт теплосетей было направлено более 140 млн рублей, на техперевооружение и реконструкцию – порядка 200 млн рублей. Разница была обеспечена за счет собственных средство ресурсоснабжающей компании.
Что произошло после заключения концессии? Тарифное решение на ремонтную программу «Удмуртских коммунальных систем» составляет 309 млн рублей. Уже сейчас из бюджета компании направлено средств на 399 млн рублей. Это только ремонты. <…> Уже сейчас мы имеем плюс 90 млн рублей, незабюджетированных в тарифе.
Отметим также, что УКС и «Т Плюс» взяли на себя обязательства по строительству участка трубопровода от ТЭЦ-2 для обеспечения теплоснабжения микрорайонов Буммаша и «Столичного». Протяженность новой теплотрассы – 1,2 км, диаметр – 800 мм. На это дополнительно выделено 200 млн рублей, которые не входят ни в один тариф, следовательно, прокладка трубы будет осуществляться за счет компании.
Напомним, что до сих пор нагрузки осенне-зимнего периода на себя брала котельная завода «Ижметмаш», руководство которого приняло решение о выводе теплоисточника из схемы теплоснабжения.
Энергетики планируют завершить строительство трубопровода и запустить в эксплуатацию в январе. До этого времени обеспечивать микрорайон теплом должна котельная «Буммаш». Но решение этой задачи - в рамках компетенций Администрации Ижевска. Она обязана решить проблему с подготовкой котельной «Ижметмаша» к отопительному сезону 2017-2018 г.
Напомним, что до сих пор нагрузки осенне-зимнего периода на себя брала котельная завода «Ижметмаш», руководство которого приняло решение о выводе теплоисточника из схемы теплоснабжения.
Энергетики планируют завершить строительство трубопровода и запустить в эксплуатацию в январе. До этого времени обеспечивать микрорайон теплом должна котельная «Буммаш». Но решение этой задачи - в рамках компетенций Администрации Ижевска. Она обязана решить проблему с подготовкой котельной «Ижметмаша» к отопительному сезону 2017-2018 г.
«RE:конструкция»
В этом году в 15 регионах присутствия группы «Т Плюс» стартовала программа «Re:Конструкция-2017». Она направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей.
В Ижевске в «RE:конструкцию» входят 149 объектов, среди которых есть три участка с дополнительными социальными обязательствами со стороны УКС: на улице 9 Января – на объекте техперевооружения сетей от ЦТП-5 микрорайон «Буммаш», на улице Нижней, 32 – на объекте реконструкции магистральной сети, и на улице Родниковой, 64 – на объекте техперевооружения сетей от ЦТП-11 микрорайон «Север». Здесь помимо замены труб благоустроят в повышенных объемах придомовые территории, посадят деревья, сделают газоны и аллеи.
Согласно проекту, на ул. Родниковой поменяют участок трубопроводов отопления и горячего водоснабжения общей протяженностью более 600 м. Это единственная «ветка» сетей от теплового пункта, оставшаяся неотремонтированной. Другие трассы от ЦТП были заменены в 2015 и 2016 годах.
Руководитель ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов отметил, что участок сетей по улице Родниковой действительно остро нуждался в обновлении. Состояние демонтированных труб оставляло желать лучшего, и следующую зиму они просто бы не выдержали. Стоимость этого объекта вместе с благоустройством оценивается в 4,2 млн рублей.
Отметим, что, несмотря на всю сложность этапов принятия и подписания концессионного соглашения, компания УКС не только выполняет свои обязательства перед городом и вкладывает в модернизацию сетей сверх принятого тарифа, но и делает серьезные шаги для поддержания сетей в надлежащем состоянии, а также для развития и надежности теплоснабжения Ижевска. Показателем этого является в том числе строительство нового участка тепловой магистрали от ТЭЦ-2 к микрорайонам «Буммаша» и «Столичного», а также реализация задач повышения качества услуг для потребителей в рамках программы «RE:конструкция».