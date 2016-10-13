Отметим также, что УКС и «Т Плюс» взяли на себя обязательства по строительству участка трубопровода от ТЭЦ-2 для обеспечения теплоснабжения микрорайонов Буммаша и «Столичного». Протяженность новой теплотрассы – 1,2 км, диаметр – 800 мм. На это дополнительно выделено 200 млн рублей, которые не входят ни в один тариф, следовательно, прокладка трубы будет осуществляться за счет компании.



Напомним, что до сих пор нагрузки осенне-зимнего периода на себя брала котельная завода «Ижметмаш», руководство которого приняло решение о выводе теплоисточника из схемы теплоснабжения.



Энергетики планируют завершить строительство трубопровода и запустить в эксплуатацию в январе. До этого времени обеспечивать микрорайон теплом должна котельная «Буммаш». Но решение этой задачи - в рамках компетенций Администрации Ижевска. Она обязана решить проблему с подготовкой котельной «Ижметмаша» к отопительному сезону 2017-2018 г.

