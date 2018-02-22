50 оттенков яичницы

Ингредиенты:



- мясо (вырезка, мякоть) – 1 кг;

- картофель – 1 кг;

- репчатый лук 2-3 шт.;

- свежие помидоры – 3 шт.;

- сыр твердых сортов – 200 грамм;

- чеснок – 3-4 зубчика;

- майонез или сметана – 100 грамм;

- соль, черный молотый перец, специи – по вкусу;

- растительное масло, рафинированное.



Способ приготовления:



Берем чищеный картофель, варим до полуготовности, достаем и нарезаем кружочками толщиной примерно 1 см. В это время на сковороде поджариваем нарезанный кольцами лук. Подрумяненный лук достаем из сковороды, добавляем огонь и на раскаленной сковороде обжариваем мясо, чуть присыпанное специями (ни в коем случае не солим!). Отбивные жарим также до полуготовности, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Основа готова.

Берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем отбивные. На мясо кладем обжаренный лук, помидоры, нарезанный кружочками отваренный картофель, чтобы он покрывал мясо.

Готовим соус: в сметану кладем выдавленный чеснок, солим, перчим, добавляем специи, перемешиваем сверху мясо.

Противень можно накрыть фольгой, чтобы блюдо получилось очень сочным, и ставим в нагретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут. Обильно посыпаем уже почти готовое блюдо протертым сыром и уже без фольги отправляем в духовку еще на 15 минут.

Приятного аппетита!