ИА СУСАНИН
50 оттенков яичницы
В честь 23 февраля сильная половина информагентства «Сусанин» поделилась рецептами своих коронных блюд
Диана Ворончихина
Журналист
Журналист
21 февраля 2018
Мужчина на кухне – счастье в семье, но не каждый защитник может похвастаться своими кулинарными талантами. К счастью, сильная половина редакции информационного агентства «Сусанин» может и кастрюлю от сковородки отличить, и даже что-нибудь на них приготовить.
В честь Дня защитника Отечества сусанинцы поделились рецептами своих фирменных блюд.
В честь Дня защитника Отечества сусанинцы поделились рецептами своих фирменных блюд.
Яичница с томатами и ветчиной
рецепт от руководитель отдела производства Вадима Исакова
Хотите яичницу? Получите яичницу. Проще всего разбить пару яиц и посолить. Но можно сделать действительно вкусный завтрак. Например, мои дети обожают омлет. Да и вообще яйцами можно залить все, что угодно - колбасу, гренки или даже вчерашние макароны. Но мне больше нравится именно с помидорами и ветчиной.
Ингредиенты:
Все берем «на глазок». Примерно 3-4 яйца, большой помидор, 100 граммов ветчины, репчатый лук, подсолнечное масло, зелень
Способ приготовления:
Крупно нарезаем лук и обжариваем в масле, пока не станет мягким. Добавляем нарезанные ломтиками помидоры и мелко порезанную ветчину. Помидоры дадут сок, поэтому лук продолжит тушиться, становясь сладким. Не забываем помешивать, чтобы не подгорело.
Когда жидкость выпарится, заливаем яйцами. Я предпочитаю оставлять желтки целыми. Добавляем соль и перец. Крышкой лучше не закрывать, чтобы белок в желтке не свернулся. Поджариваем.
Получившуюся яичницу выкладываем на тарелку. Украшаем зеленью. Едим.
Все берем «на глазок». Примерно 3-4 яйца, большой помидор, 100 граммов ветчины, репчатый лук, подсолнечное масло, зелень
Способ приготовления:
Крупно нарезаем лук и обжариваем в масле, пока не станет мягким. Добавляем нарезанные ломтиками помидоры и мелко порезанную ветчину. Помидоры дадут сок, поэтому лук продолжит тушиться, становясь сладким. Не забываем помешивать, чтобы не подгорело.
Когда жидкость выпарится, заливаем яйцами. Я предпочитаю оставлять желтки целыми. Добавляем соль и перец. Крышкой лучше не закрывать, чтобы белок в желтке не свернулся. Поджариваем.
Получившуюся яичницу выкладываем на тарелку. Украшаем зеленью. Едим.
Пельмени «от Михалыча»
рецепт от заместителя управляющего по интернет-проектам Дмитрия Афонина
Удмуртия – родина пельменей. Лично я их люблю настолько, что готов есть их каждый день. Именно поэтому, иногда хочется приготовить их каким-нибудь неожиданным способом. Особенно если не уверен во вкусовых качествах. Я нашёл способ сделать любые пельмени восхитительными, а хорошие – просто изумительными, и представляю его вам.
Ингредиенты на 2 порции:
- пельмени замороженные – 500 грамм;
- вода – 250 грамм;
- соль – 1/3 чайной ложки;
- перец – 4 оборота стандартной мельнички.
Способ приготовления:
Разогреваем масло в глубокой сковородке или сотейнике. Высыпаем замороженные пельмени и обжариваем до появления намёка на золотистую корочку.
Затем переворачиваем каждый пельмешек. Да-да, немного кропотливо, это вам не просто бросить кучу пельменей в кипящую воду и варить до готовности. Здесь требуется решимость и терпение почти на пределе мужских возможностей, но оно того стоит!
Итак, пельмени обжариваем с другой стороны, солим и перчим. Попутно кипятим воду. Заливаем пельмени кипящей водой (пельмени не должны полностью скрыться, их верхушки должны выступать). И сразу же накрываем сковородку крышкой. Крышка обязательно должна иметь отверстие для выхода пара, поскольку вся вода должна полностью испариться.
Итак, когда вода испарилась – блюдо готово. Раскладываем по тарелкам и подаём на стол. Приятного аппетита!
- пельмени замороженные – 500 грамм;
- вода – 250 грамм;
- соль – 1/3 чайной ложки;
- перец – 4 оборота стандартной мельнички.
Способ приготовления:
Разогреваем масло в глубокой сковородке или сотейнике. Высыпаем замороженные пельмени и обжариваем до появления намёка на золотистую корочку.
Затем переворачиваем каждый пельмешек. Да-да, немного кропотливо, это вам не просто бросить кучу пельменей в кипящую воду и варить до готовности. Здесь требуется решимость и терпение почти на пределе мужских возможностей, но оно того стоит!
Итак, пельмени обжариваем с другой стороны, солим и перчим. Попутно кипятим воду. Заливаем пельмени кипящей водой (пельмени не должны полностью скрыться, их верхушки должны выступать). И сразу же накрываем сковородку крышкой. Крышка обязательно должна иметь отверстие для выхода пара, поскольку вся вода должна полностью испариться.
Итак, когда вода испарилась – блюдо готово. Раскладываем по тарелкам и подаём на стол. Приятного аппетита!
Лагман
рецепт от IT-директора Алексея Мокрушина
Блюда с множеством ингредиентов я готовлю не очень часто, довольствуюсь простыми. Для чего-то сложного должно быть настроение и задумка, под которую я предварительно покупаю продукты.
Я не стесняюсь пользоваться рецептами из интернета. Например, я несколько раз готовил лагман.
Ингредиенты:
- телятина – 800-1000 грамм;
- подсолнечное масло – 200 грамм;
- лук – 1-2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- картофель – 4-5 шт.;
- баклажан – 1 шт.;
- томатная паста – 2-3 с.л.;
- лапша для лагмана;
- зелень и чеснок:
- болгарский перец – 2 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- зира, куркума, мускатный орех – по щепотке;
- перец чили.
Способ приготовления:
1. Подсолнечное масло нагреть в кастрюле. Нарезать мясо кубиками и обжаривать во фритюре 10-15 минут.
2. Добавить мелко нарезанный лук – обжаривать 3 минуты.
3. В кастрюлю отправляется морковь, картофель (нарезанный кубиками).
4. Перемешать.
5. Предварительно порезанный и посоленный баклажан выложить после картошки (у меня был замороженный уже нарезанный).
6. После того как это все чуть потушится, положить 2-3 ложки томатной пасты и залить 1-2 литрами воды.
7. Нарезать зелень, головку чеснока, перец и добавить в блюдо.
8. Посолить и поперчить. Добавить щепотку зиры, куркумы, мускатного ореха.
8. Положить половину стручка жгучего перца чили.
Варить под крышкой иногда помешивая. Мясо должно готовится около 1,5 часов. Если лагман получится острый, можно разбавить водой. А лапша варится уже непосредственно перед подачей блюда на стол
- телятина – 800-1000 грамм;
- подсолнечное масло – 200 грамм;
- лук – 1-2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- картофель – 4-5 шт.;
- баклажан – 1 шт.;
- томатная паста – 2-3 с.л.;
- лапша для лагмана;
- зелень и чеснок:
- болгарский перец – 2 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- зира, куркума, мускатный орех – по щепотке;
- перец чили.
Способ приготовления:
1. Подсолнечное масло нагреть в кастрюле. Нарезать мясо кубиками и обжаривать во фритюре 10-15 минут.
2. Добавить мелко нарезанный лук – обжаривать 3 минуты.
3. В кастрюлю отправляется морковь, картофель (нарезанный кубиками).
4. Перемешать.
5. Предварительно порезанный и посоленный баклажан выложить после картошки (у меня был замороженный уже нарезанный).
6. После того как это все чуть потушится, положить 2-3 ложки томатной пасты и залить 1-2 литрами воды.
7. Нарезать зелень, головку чеснока, перец и добавить в блюдо.
8. Посолить и поперчить. Добавить щепотку зиры, куркумы, мускатного ореха.
8. Положить половину стручка жгучего перца чили.
Варить под крышкой иногда помешивая. Мясо должно готовится около 1,5 часов. Если лагман получится острый, можно разбавить водой. А лапша варится уже непосредственно перед подачей блюда на стол
Рагу «консервное»
рецепт от редактора проектов Марата Газизуллина
Так получается, что довольно часто мне приходится работать далеко от дома или привычных мне точек общепита, тех столовых или кафе, которым я доверяю. Иной раз единственным кухонным инвентарем, которым я могу воспользоваться при приготовлении пищи, оказывается нож. А уж настоящей роскошью где-нибудь в таежном бараке или колхозной комнате отдыха выглядит микроволновка. Возможность согреть пищу, упакованную в надежную металлическую банку, зачастую сама по себе радует. Но со временем хочется разнообразить свой походный стол, и тогда, при должном выборе консервированной еды, появляется желание не просто разогреть кашу, а изготовить себе что нибудь эдакое. Например, рагу. Например, с цыпленком.
Ингредиенты:
- гречневая каша – 1 банка;
- мясо цыпленка – 1 банка;
- фасоль – 1 банка;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Выложить в глубокую тарелку гречневую кашу, мясо цыпленка и фасоль. Добавить соль, перец по вкусу. Тщательно перемешать и поставить в микроволновку на 2 минуты. Восхитительное рагу готово. Подавать с хлебом.
- гречневая каша – 1 банка;
- мясо цыпленка – 1 банка;
- фасоль – 1 банка;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Выложить в глубокую тарелку гречневую кашу, мясо цыпленка и фасоль. Добавить соль, перец по вкусу. Тщательно перемешать и поставить в микроволновку на 2 минуты. Восхитительное рагу готово. Подавать с хлебом.
Жареная картошка с курицей
рецепт от корреспондента Георгия Поветкина
Рецепт достаточно простой. Нужно только нарезать ингредиенты, причем, практически без разницы в каких пропорциях. Готовится тоже все достаточно легко, не нужно постоянно проверять блюдо. Все быстро, просто и вкусно.
Ингредиенты:
- картошка – 4-5 шт.;
- подсолнечное масло;
- куриная грудка – 400 грамм;
- морковь – 1 шт.;
- перец – 1 шт.;
- помидоры – 1 шт.
Способ приготовления:
Берем картошку: чистим, режем на дольки, необязательно маленькие. Жарим в большом количестве масла, чтобы золотистая корочка была.
Далее куриную грудку режем на средние кусочки. Готовим овощи: морковь, перцы, помидоры. Можно добавить по желанию еще что-нибудь (кабачки, грибы и т.п.). Немного поджариваем курицу в сковороде. Добавляем туда овощи. Тушим 5-7 минут. Потом берем кетчуп и майонез. Смешиваем и кладем в сковороду, чтобы тушилось все в этой массе. Ставим на медленный огонь. Тушим до готовности.
Вкладываем курочку и картошку на тарелку. Готово!
- картошка – 4-5 шт.;
- подсолнечное масло;
- куриная грудка – 400 грамм;
- морковь – 1 шт.;
- перец – 1 шт.;
- помидоры – 1 шт.
Способ приготовления:
Берем картошку: чистим, режем на дольки, необязательно маленькие. Жарим в большом количестве масла, чтобы золотистая корочка была.
Далее куриную грудку режем на средние кусочки. Готовим овощи: морковь, перцы, помидоры. Можно добавить по желанию еще что-нибудь (кабачки, грибы и т.п.). Немного поджариваем курицу в сковороде. Добавляем туда овощи. Тушим 5-7 минут. Потом берем кетчуп и майонез. Смешиваем и кладем в сковороду, чтобы тушилось все в этой массе. Ставим на медленный огонь. Тушим до готовности.
Вкладываем курочку и картошку на тарелку. Готово!
Курица в рукаве
рецепт от корреспондента Дмитрия Стрелкова
Я лентяй. Моё фирменное блюдо - курица в рукаве.
Ингредиенты:
- охлаждённая тушка цыплёнка – 1 шт.;
- картофель – 5-7 шт.;
- специи для курицы и картошки;
- апельсин или лимон по вкусу – 1 шт.;
Способ приготовления:
1. Курицу промыть под проточной водой, подсушить и натереть специями.
2. Картошку почистить, нарезать крупными кусками, перемешать со специями.
3. Апельсин (лимон) помыть, сделать несколько надрезов не до конца и положить внутрь курицы.
4. Поместить курицу с апельсином в рукав для запекания. Вокруг раскидать картошку. Рукав завязать с двух сторон и в духовку.
5. Через полчаса проткнуть надувшийся пакет зубочисткой в трёх-четырёх местах, подержать в духовке еще 15-20 минут и всё готово.
- охлаждённая тушка цыплёнка – 1 шт.;
- картофель – 5-7 шт.;
- специи для курицы и картошки;
- апельсин или лимон по вкусу – 1 шт.;
Способ приготовления:
1. Курицу промыть под проточной водой, подсушить и натереть специями.
2. Картошку почистить, нарезать крупными кусками, перемешать со специями.
3. Апельсин (лимон) помыть, сделать несколько надрезов не до конца и положить внутрь курицы.
4. Поместить курицу с апельсином в рукав для запекания. Вокруг раскидать картошку. Рукав завязать с двух сторон и в духовку.
5. Через полчаса проткнуть надувшийся пакет зубочисткой в трёх-четырёх местах, подержать в духовке еще 15-20 минут и всё готово.
Мясо под шубой
рецепт от корреспондента Ивана Останина
Иногда очень хочется порадовать домашних и приготовить на ужин что-то такое, чтобы и мне было вкусно-сытно было, и детям понравилось. Таким блюдом в нашей семье стало мясо под шубой. Его приготовление занимает около часа времени, но оно того стоит.
Ингредиенты:
- мясо (вырезка, мякоть) – 1 кг;
- картофель – 1 кг;
- репчатый лук 2-3 шт.;
- свежие помидоры – 3 шт.;
- сыр твердых сортов – 200 грамм;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- майонез или сметана – 100 грамм;
- соль, черный молотый перец, специи – по вкусу;
- растительное масло, рафинированное.
Способ приготовления:
Берем чищеный картофель, варим до полуготовности, достаем и нарезаем кружочками толщиной примерно 1 см. В это время на сковороде поджариваем нарезанный кольцами лук. Подрумяненный лук достаем из сковороды, добавляем огонь и на раскаленной сковороде обжариваем мясо, чуть присыпанное специями (ни в коем случае не солим!). Отбивные жарим также до полуготовности, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Основа готова.
Берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем отбивные. На мясо кладем обжаренный лук, помидоры, нарезанный кружочками отваренный картофель, чтобы он покрывал мясо.
Готовим соус: в сметану кладем выдавленный чеснок, солим, перчим, добавляем специи, перемешиваем сверху мясо.
Противень можно накрыть фольгой, чтобы блюдо получилось очень сочным, и ставим в нагретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут. Обильно посыпаем уже почти готовое блюдо протертым сыром и уже без фольги отправляем в духовку еще на 15 минут.
Приятного аппетита!
- мясо (вырезка, мякоть) – 1 кг;
- картофель – 1 кг;
- репчатый лук 2-3 шт.;
- свежие помидоры – 3 шт.;
- сыр твердых сортов – 200 грамм;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- майонез или сметана – 100 грамм;
- соль, черный молотый перец, специи – по вкусу;
- растительное масло, рафинированное.
Способ приготовления:
Берем чищеный картофель, варим до полуготовности, достаем и нарезаем кружочками толщиной примерно 1 см. В это время на сковороде поджариваем нарезанный кольцами лук. Подрумяненный лук достаем из сковороды, добавляем огонь и на раскаленной сковороде обжариваем мясо, чуть присыпанное специями (ни в коем случае не солим!). Отбивные жарим также до полуготовности, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Основа готова.
Берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем отбивные. На мясо кладем обжаренный лук, помидоры, нарезанный кружочками отваренный картофель, чтобы он покрывал мясо.
Готовим соус: в сметану кладем выдавленный чеснок, солим, перчим, добавляем специи, перемешиваем сверху мясо.
Противень можно накрыть фольгой, чтобы блюдо получилось очень сочным, и ставим в нагретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут. Обильно посыпаем уже почти готовое блюдо протертым сыром и уже без фольги отправляем в духовку еще на 15 минут.
Приятного аппетита!
Когда просыпаешься в пятницу в хорошем настроении и, неожиданно даже для себя, хочешь готовить. Достаёшь из холодильника реально не для этого лежащие там продукты и по-русски так, традиционно смешиваешь. Получилось офигительно для первого раза. Не удержался и позавтракал половинкой порции)) похоже, что обедающие пельменями коллеги сегодня будут завидовать)) P.S. Желающим иметь рядом личного повара и получать такой же (вкусный) завтрак в постель (состав блюда обсуждается) незамужним девушкам писать в директ #первыйхэштег #непишухэштеги #еда
«Солянка»
рецепт от оператора Александра Барышникова
Если мне удается выкроить время, чтобы провести его на кухне не для того, чтобы поесть, то я предпочитаю приготовить солянку. Просто потому что мне она нравится, а готовится очень просто.
Ингредиенты:
- полукопченая колбаса – 250 грамм;
- говядина холодного копчения – 250 грамм;
- копченая свиная шейка – 250 грамм;
- вареная колбаса – 250 грамм;
- соленые огурцы – 3 шт.;
- маслины;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста – 2 ст.л.;
- приправа «Смесь для солянки».
Способ приготовления:
Ингредиенты обжаривать по очереди (в указанном выше порядке) и выкладывать в кипящую воду. Лук обжарить вместе с томатной пастой, добавить в кастрюлю, туда же положить приправу и варить еще 5-7 минут.
- полукопченая колбаса – 250 грамм;
- говядина холодного копчения – 250 грамм;
- копченая свиная шейка – 250 грамм;
- вареная колбаса – 250 грамм;
- соленые огурцы – 3 шт.;
- маслины;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста – 2 ст.л.;
- приправа «Смесь для солянки».
Способ приготовления:
Ингредиенты обжаривать по очереди (в указанном выше порядке) и выкладывать в кипящую воду. Лук обжарить вместе с томатной пастой, добавить в кастрюлю, туда же положить приправу и варить еще 5-7 минут.
Как оказалось, мужчины «Сусанина» не только яичницу готовить умеют, но и настоящие кулинарные шедевры. Всем приятного аппетита, а защитников - с праздником, с 23 февраля!
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