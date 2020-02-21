Частичка Таиланда в Ижевске

Особой популярностью пользуются программы с посещением хамама, скрабированием тела и обертыванием. Пилинг ароматным скрабом, увлажняющая, моделирующая и питательная маски, кокосовое масло, используемые в данных программах, дают потрясающий результат — кожа становится мягкой и бархатистой.
Также особое внимание следует уделить процедурам с проработкой мешочками из тайских трав, нагретых на водяной бане. С помощью тепла такой компресс из травяного мешочка помогает уменьшить напряжение в ноющих мышцах. Он также способствует улучшению дыхательных функций и действует как природный антисептик, охлаждая и успокаивая кожу.