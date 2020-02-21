Частичка Таиланда в Ижевске

В салоне разработаны spa-программы с проработкой всего тела и уделяющие особое внимание шейно-воротниковой зоне, спине и ногам с уникальным бальзамом из тайских трав. Также максимальное расслабление приносит процедура на голову и лицо.



В арсенале салона присутствуют точечные программы, которые позволяют проработать конкретные проблемные зоны. Процедура с упором на ноги оказывает оздоровительное действие на всю работу организма в целом, улучшает кровообращение и подвижность стопы и колена, выводит токсины из организма. Мастер активизирует с помощью специальных деревянных палочек биологически активные точки на ступнях, которые связаны с внутренними органами. В программу также включён SPA-ритуал для ног: очищение стоп фруктовым скрабом. Данная процедура крайне популярна среди девушек, мужчины же предпочитают relax-уход для головы и проработку шейно-воротниковой зоны.



В Тайском SPA Sabai есть программы для двоих. Они разработаны для влюблённых пар, а также предназначены для посещения с подругой или мамой. Для создания романтической атмосферы для влюблённой пары используются свечи, комната украшается лепестками цветов.

