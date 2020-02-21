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Частичка Таиланда в Ижевске

Тайский SPA Sabai - островок уединения от будничной суеты
Дмитрий Стрелков
Журналист
21 февраля 2020
Тайский SPA Sabai существует в Ижевске более 8 лет под чутким руководством Айсылу Игнатик. В салоне трудятся сертифицированные мастера из Таиланда, царят уютная атмосфера, гармония и тепло.
Айсылу Игнатик
руководитель тайского Spa Sabai

Индивидуальный подход

SPA Sabai предоставляет гостям большой спектр услуг. Посетителю предлагается на выбор свыше 20 различных программ, благодаря которым он может проработать проблемные зоны, отдохнуть от суеты и расслабиться. Мастера салона рекомендуют перед программой посетить прогрев: хамам, сауну или кедровые бочки, что повысит эффективность процедуры, расслабит мышцы и снимет усталость.
Особой популярностью пользуются программы с посещением хамама, скрабированием тела и обертыванием. Пилинг ароматным скрабом, увлажняющая, моделирующая и питательная маски, кокосовое масло, используемые в данных программах, дают потрясающий результат — кожа становится мягкой и бархатистой.

Также особое внимание следует уделить процедурам с проработкой мешочками из тайских трав, нагретых на водяной бане. С помощью тепла такой компресс из травяного мешочка помогает уменьшить напряжение в ноющих мышцах. Он также способствует улучшению дыхательных функций и действует как природный антисептик, охлаждая и успокаивая кожу.
Наш салон хорошо известен жителям Ижевска, также нас посещают частые гости из Чайковского, Воткинска, Глазова и других городов. Для каждого гостя подбирается индивидуальная программа, чтобы человек, посетивший наш салон, почувствовал себя отдохнувшим и наполненным сил.
Айсылу Игнатик, руководитель салона «SPA Sabai»
В основе Тайских Spa программ лежат базовая традиционная тайская техника либо проработка с гипоаллергенным кокосовым маслом, по желанию гостя с добавлением бальзама из тайских трав.

Традиционная программа является интенсивной, она включает в себя элементы пассивной йоги: надавливания, скручивания, легкие растяжения от кончиков пальцев до макушки головы. Данная программа выполняется на полу, на мате, в хлопковой одежде. Она направлена на приведение организма в состояние гармонии и равновесия.
Эта процедура будет любима гостями, предпочитающими более сильное и глубокое воздействие на тело.
Айсылу Игнатик, руководитель салона «SPA Sabai»
Тем же, кто хочет ощутить полный релакс, Тайский SPA Sabai предлагает посетить Тайскую Aroma-oil программу с мягкой проработкой всего тела кокосовым маслом. Программа выполняется под приятную музыку, мастер уделит внимание всему телу и расслабит его, начиная с пальчиков ног и до самой макушки.
Данная spa-программа предназначена для тех, кто любит лёгкую и расслабляющую процедуру. Она направлена на то, чтобы помедитировать, расслабиться, успокоиться и отдохнуть. Такие подарки своему телу дарят незабываемое ощущение блаженства и гармонии.
Айсылу Игнатик, руководитель салона «SPA Sabai»
В салоне разработаны spa-программы с проработкой всего тела и уделяющие особое внимание шейно-воротниковой зоне, спине и ногам с уникальным бальзамом из тайских трав. Также максимальное расслабление приносит процедура на голову и лицо.

В арсенале салона присутствуют точечные программы, которые позволяют проработать конкретные проблемные зоны. Процедура с упором на ноги оказывает оздоровительное действие на всю работу организма в целом, улучшает кровообращение и подвижность стопы и колена, выводит токсины из организма. Мастер активизирует с помощью специальных деревянных палочек биологически активные точки на ступнях, которые связаны с внутренними органами. В программу также включён SPA-ритуал для ног: очищение стоп фруктовым скрабом. Данная процедура крайне популярна среди девушек, мужчины же предпочитают relax-уход для головы и проработку шейно-воротниковой зоны.

В Тайском SPA Sabai есть программы для двоих. Они разработаны для влюблённых пар, а также предназначены для посещения с подругой или мамой. Для создания романтической атмосферы для влюблённой пары используются свечи, комната украшается лепестками цветов.
Для компаний предусмотрена программа «SPA в Большом городе»: каждой гостье вечеринки предложат посетить травяную сауну, а мастера из Таиланда проведут SPA-ритуал для ног и мягкую Aroma-oil процедуру для всего тела.

Тайский SPA Sabai позаботился и о маленьких посетителях салона: для детей предусмотрена aroma-oil программа для всего тела с невысокой степенью интенсивности и программы для всей семьи, на которой смогут расслабиться родители и дети.
Очень часто к нам приходят несколько поколений одной семьи! Посетив наш салон, клиенты приобретают подарочные сертификаты для своих родителей и приводят детей к нашим чутким мастерам, которые всегда находят индивидуальный подход, учитывают пожелания и возраст гостей.
Айсылу Игнатик, руководитель салона «SPA Sabai»
В число постоянных клиентов SPA Sabai входят и представители других стран: Кореи, Японии, Испании, Англии. Для некоторых из них становится традицией посещать салон каждые выходные и приводить своих друзей, родных и близких.

Атмосфера Таиланда

Гости салона часто приходят в SPA Sabai именно за атмосферой. Персонал салона обращает особое внимание на индивидуальное отношение к каждому клиенту. Интерьер, детали, качественные природные материалы — все подбиралось с большой любовью к искусству тайских техник. Весьма интересно рассматривать оформление салона, продуманное до мелочей.
Команда SPA Sabai поддерживает аутентичную атмосферу в салоне, обеспечить клиентам максимальный комфорт и позволить ненадолго забыть о суетной жизни города.

Продолжительность всех SPA-программ от 60 минут и более, поскольку это минимальное время, которое понадобится Вам, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы.
Перед программой администратор проинформирует Вас об особенностях выбранного Вами SPA-ухода, проводит в комнату, где мастер омоет Вам ножки теплой водой и пригласит на процедуру, которая принесет положительные эмоции и расслабление. По окончании процедуры клиентам предлагается насладиться вкусным травяным чаем в мягкой и уютной атмосфере, располагающей к отдыху. Гости салона настраивают себя на позитивные мысли после процедуры, отдыхают, восстанавливаются, набираются сил.
Айсылу Игнатик, руководитель салона «SPA Sabai»
Гости с радостью отмечают, что приятно удивлены наличием «частички Таиланда» в Ижевске. Благодаря камерности салона клиенты забывают обо всех своих проблемах и отдаются полному релаксу.
Мы помогаем клиентам расслабить не только тело, но и разум: очень важно отпустить свои мысли, отодвинуть дела и заботы. Для этого создается специальная атмосфера: приглушенный свет, негромкая успокаивающая музыка, аутентичный интерьер. К нам в салон приходят и спортсмены, и те, кто работает за компьютером. Неправильная осанка, сидячий образ жизни — всё это негативно влияет на здоровье и продуктивность человека в целом. После посещения салона у наших гостей поднимается настроение, налаживаются процессы в организме через любовь к себе и к своему телу.
Айсылу Игнатик, руководитель салона «SPA Sabai»

Забота о себе

В ходе беседы Айсылу Игнатик упомянула интересный факт, что люди часто приходят на SPA-программу к конкретному мастеру, так как у них разные школы, а их техники отличаются, и очень важно подобрать именно своего мастера. Клиенты возвращаются, покупая абонементы на несколько посещений, чтобы пройти курс, сделать себе подарок по максимально выгодной цене.
Тайский SPA Sabai предлагает приобретение сертификатов на SPA программу или номинал (от 2000 рублей). Сертификат на посещение тайского салона будет прекрасным подарком для близких, который не оставит равнодушным никого. Срок действия сертификата 6 месяцев: человек сможет насладиться посещением Тайского SPA Sabai в удобное для него время и испытать положительные эмоции, ощутив частичку Таиланда, не вылетая в Юго-Восточную Азию.
* Тайский SPA Sabai не оказывает услуги по медицинскому массажу.

Автор материала: Дмитрий Стрелков

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