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Российские конькобежцы добились серебряного результата на Олимпиаде

14:29, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Российские конькобежцы добились серебряного результата на Олимпиаде
14:29, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
203
0
#спорт\n#Олимпиада\n#спортсмены\n#медали\n#Россия\n#Олимпийские игры
Фото: vk.com/olympic_russia
203
0

В командной гонке преследования наших атлетов опередили норвежцы.

Пекин. КНР. Серебро в гонке преследования получили российские конькобежцы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет «Интерфакс».

Россию представляли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Дистанцию в 3200 м они преодолели за 3 минуты 40,46 секунды. Победителям гонки, норвежцам, они уступили 2,38 секунды. Третьей к финишу пришла сборная США.

По состоянию на 12:00 МСК россияне остаются на 9 месте в неофициальном медальном зачете. Всего у нашей сборной 20 медалей – 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых.

14:29, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
203
0
#спорт\n#Олимпиада\n#спортсмены\n#медали\n#Россия\n#Олимпийские игры