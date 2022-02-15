Российские конькобежцы добились серебряного результата на Олимпиаде

Пекин. КНР. Серебро в гонке преследования получили российские конькобежцы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет «Интерфакс».

Россию представляли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Дистанцию в 3200 м они преодолели за 3 минуты 40,46 секунды. Победителям гонки, норвежцам, они уступили 2,38 секунды. Третьей к финишу пришла сборная США.

По состоянию на 12:00 МСК россияне остаются на 9 месте в неофициальном медальном зачете. Всего у нашей сборной 20 медалей – 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых.