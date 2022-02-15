В шаге от золота: российские биатлонисты уступили в мужской эстафете норвежцам и французам

Пекин. КНР. Российская команда пришла третьей в мужской эстафете биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает RT.

В состав нашей команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Отмечается, что россияне шли первыми с большим отрывом от соперников на всем протяжении почти всей дистанции. Результат гонки определили 2 штрафных круга, полученных Латыповым за промахи на последней стрельбе.

В итоге лидировали норвежцы, а серебро получили французы.

С бронзой, выигранной за мужскую эстафету, сборная России находится на 9 месте в неофициальном командном зачете. Всего по состоянию на 11:00 МСК у наших спортсменов 19 медалей: 4 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.