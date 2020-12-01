Сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустит Кубок мира

Причина – пандемия коронавируса.



Осло. Норвегия. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в этапах Кубка мира. Об этом сообщает RT со ссылкой на NRK.

Причина снятия с соревнований – опасность заражения спортсменов коронавирусной инфекцией. Штаб сборной решил отказаться от участия во всех международных соревнований вплоть до конца 2020 года.

«Это сложное решение, но после внутренних дискуссий мы убедились, что это правильно, учитывая текущую ситуацию», - заявил глава норвежского комитета по лыжным гонкам Торбьорн Скогстад.

Ранее о снятии с соревнований объявил трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо и двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен. Вместе с россиянином Александром Большуновым они вошли в первую тройку в личном зачете по итогам стартового этапа Кубка мира.

Напомним, декабрьские этапы Кубка мира по лыжным гонкам пройдут в швейцарском Давосе и немецком Дрездене.

Кстати, российская мужская сборная по биатлону на днях была вынуждена временно снять с соревнований сдавшего положительный тест на коронавирус Антона Бабикова и проживавшего в одном номере с ним Евгения Гараничева.