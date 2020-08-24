В «Барселоне» объявили, за какую сумму готовы уступить Месси

По данным британской прессы, Лионеля могут купить «Пари Сен-Жермен», а также «Ювентус» и «Интер».



Барселона. Испания. Стало известно, сколько денег желает получить за нападающего Лионеля Месси руководство футбольного клуба «Барселона». Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Mundo Deportivo.

Издание сообщает, что с предполагаемого покупателя за аргентинца попросят сумму, прописанную в контракте в качестве отступных - 700 млн евро (почти 61,5 млрд рублей). Однако продавать нападающего для клуба невыгодно, поскольку к нему привязано много рекламных контрактов, заявил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

Напомним, контракт Месси с командой истекает в 2021 году. За «Барселону» аргентинский форвард играет с 2003 года.

Между тем 22 августа в британскую прессу просочилась информация, что Месси хотели бы выкупить французский «Пари Сен-Жермен», а также итальянские «Ювентус» и «Интер».

В то же время сам спортсмен заявил новому тренеру Рональдо Куману, что не видит для себя ясного будущего в клубе. На такие мысли, как предполагают, его натолкнуло разгромное поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.