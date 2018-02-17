Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

Первое место досталось норвежкам, второе – шведкам.

Пхёнчхан. Южная Корея. Женская лыжная эстафета Олимпиады принесла России бронзовые награды. Как сообщает russian.rt.com, в составе сборной выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Аннаая.

Наши девушки пробежали с третьим результатом, отстав от победительниц на 43,3 секунды. «Золото» получили спортсменки из Норвегии Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген. На прохождение дистанции им потребовалась 51 минута 24,3 секунды.

Серебряные медали достались шведкам. Анна Хог, Шарлот Калла, Эбба Андерсон и Стина Нильссон уступили победительницам всего лишь 2 секунды.