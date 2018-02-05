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      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:42, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      845
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#допинг
      Фото: wikimedia.org
      845
      0

      Среди тех, кто не получил приглашения – 13 спортсменов и 2 тренера.  

      Лозанна. Швейцария. В Международном олимпийском комитете объяснили свою позицию по поводу отказа приглашать на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан даже тех российских спортсменов, которых оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению руководителя МОК Томаса Баха, этого недостаточно. 

      «Мы не могли не разрешить чистым российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2018 и поэтому разработали специальную программу индивидуального отбора. Каждый из российских атлетов проходил тщательную проверку перед тем, как получить приглашение на соревнования. CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Олимпиаду», - заявил Томас Бах на пресс-конференции в понедельник, 5 февраля, пишет russian.rt.com.   

      Также председатель Международного олимпийского комитета подчеркнул, что цель действий МОК - защита интересов спортсменов, не принимающих допинг. 

      Напомним, ранее МОК не пригласил на игры в Пхёнчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, пожизненно отстраненных ранее от олимпийских стартов, но впоследствии оправданных CAS.

      19:42, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      845
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#допинг

       

       

       

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