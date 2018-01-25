МОК: болельщики имеют право поднимать на трибунах в Пхёнчхане флаг России

Ранее в СМИ появилась информация о полном запрете государственной символики РФ на Играх.

Лозанна. Швейцария. В Международном олимпийском комитете открестились от якобы объявленного ранее запрета проносить и демонстрировать флаг на трибуны во время Зимних Олимпийских игр 2018 года.

По этому поводу МОК выступил со специальным заявлением, сообщает russian.rt.com. В нем говорится, что использование флага страны с признанным национальным олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено.

В то же время в Международном олимпийском комитете отметили, что запрещается использовать государственные флаги в случае организованной политической демонстрации (последние, впрочем, тоже не разрешены, за их проведение организаторов ждут санкции).

Ранее со ссылкой на тот же МОК сообщалось, что российским фанатам, как и спортсменам, запретят использовать государственную символику во время Олимпиады.