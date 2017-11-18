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      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      18:36, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      294
      0
      #спорт\n#Шарапова\n#Instagram\n#теннис\n#звезды
      Фото: instagram.com/mariasharapova
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      Знаменитая теннисистка стала брюнеткой.  

      Брейдентон. США. Новым цветом волос удивила своих болельщиков и поклонников российская теннисистка Мария Шарапова, проживающая в США, штат Флорида. Спортсменка стала брюнеткой.   

      Фотографию непривычно темноволосой Марии можно увидеть в ее аккаунте в Instagram. 

      «Хеллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались», - прокомментировала Шарапова смену имиджа. До этого девушка много лет была блондинкой.   

      Как поясняет Лента.ру, Murder Mystery («Таинственное убийство») - популярная американская игра, участники которой должны раскрыть преступление и найти «убийцу».

      Halloween might be over but Murder Mystery dinners just began.
      18:36, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      294
      0
      #спорт\n#Шарапова\n#Instagram\n#теннис\n#звезды

       

       

       

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