Мария Шарапова радикально поменяла имидж

Знаменитая теннисистка стала брюнеткой.

Брейдентон. США. Новым цветом волос удивила своих болельщиков и поклонников российская теннисистка Мария Шарапова, проживающая в США, штат Флорида. Спортсменка стала брюнеткой.

Фотографию непривычно темноволосой Марии можно увидеть в ее аккаунте в Instagram.

«Хеллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались», - прокомментировала Шарапова смену имиджа. До этого девушка много лет была блондинкой.

Как поясняет Лента.ру, Murder Mystery («Таинственное убийство») - популярная американская игра, участники которой должны раскрыть преступление и найти «убийцу».