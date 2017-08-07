В Завьялово прошел летний этап X спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП»

Впервые сотрудники агрохолдинга соревновались в двух лигах.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово состоялась спартакиада «КОМОС ГРУПП». На стадионе «Урожай» собрались более 700 работников из 17 структурных подразделений агрохолдинга, а с трибун их поддерживали около 500 болельщиков.

«Вы приехали к нам сюда на гостеприимную Завьяловскую землю из Удмуртии, Пермского края, из Татарстана, из Башкортостана, со всей нашей благодатной земли для того чтобы встретиться вместе на нашем любимом летнем празднике – на спартакиаде… Дружба – это главное, для чего проходят наши соревнования. Люди встречаются, люди общаются, узнают друг друга лучше. Это наша десятая спартакиада, и год за годом добавляются все новые и новые флаги, новые предприятия», - сказал на церемонии открытия управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Летний этап X спартакиады "КОМОС ГРУПП" Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-07.

Впервые атлеты «КОМОС ГРУПП» бились за победу в двух лигах. В структуру агрохолдинга входят предприятия разного масштаба, а потому сборные команды разделили на Высшую и Премьер-лигу. В зачет шли результаты в пляжном волейболе, мини-футболе, легкоатлетической эстафете, прыжках в длину, перетягивании каната и семейной эстафете. Также все желающие сдавали нормативы «КОМОС ГТО» и участвовали в конкурсах от бренда спортивного питания «Tobe».

Новинкой этого года стало плавание. Этот вид включили в программу по многочисленным просьбам от участников спартакиады. Соревнования прошли в бассейне общества «Динамо» и победу в них одержали пловцы мясокомбината «Кунгурский».

По итогам спартакиады в высшей лиге в тройку призеров вошли ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», ПП «Сарапул-Молоко», а золото завоевали работники ПП «Глазов-молоко». В премьер-лиге бронза досталась ООО «Кезский сырзавод», серебро – ООО «Удмуртская птицефабрика», а победителем стали атлеты ПП «Ижмолоко».