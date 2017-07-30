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      «Бареселона» обыграла «Реал» в финале Международного кубка чемпионов

      12:30, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:30, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      94
      0
      #спорт\n#футбол\n#Барселона\n#Реал
      Фото: vk.com/newsbarca
      94
      0

      Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «каталонцев».

      США. «Бареселона» обыграла мадридский «Реал» в финале Международного кубка чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «каталонцев».

      Уже к 7-й минуте матча «Барса» забила два мяча благодаря усилиям Месси и Рактичиа. До перерыва «Реал» отыгрался. Ворота соперника поразили Ковачич и Асенсио. Победный гол в сетку ворот мадридцев отправил Жерар Пике.

      Одержав три победы в трех встречах, "Барселона" стала победителем турнира, матчи которого, помимо США, прошли в Сингапуре и Китае.

      Всего в турнире приняли участие 15 команд, разделенных на несколько групп. Однако победитель определился по условной сводной таблице.

      Наша справка:

      Международный кубок чемпионов – традиционный товарищеский турнир, ежегодно проходящий с 2013 года. В нем принимают участие ведущие футбольные клубы Европы, правда, матчи турнира, как правило, проходят за пределами континента.

      12:30, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      94
      0
      #спорт\n#футбол\n#Барселона\n#Реал

       

       

       

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