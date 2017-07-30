«Бареселона» обыграла «Реал» в финале Международного кубка чемпионов

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «каталонцев».

США. «Бареселона» обыграла мадридский «Реал» в финале Международного кубка чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «каталонцев».

Уже к 7-й минуте матча «Барса» забила два мяча благодаря усилиям Месси и Рактичиа. До перерыва «Реал» отыгрался. Ворота соперника поразили Ковачич и Асенсио. Победный гол в сетку ворот мадридцев отправил Жерар Пике.

Одержав три победы в трех встречах, "Барселона" стала победителем турнира, матчи которого, помимо США, прошли в Сингапуре и Китае.

Всего в турнире приняли участие 15 команд, разделенных на несколько групп. Однако победитель определился по условной сводной таблице.

Наша справка:

Международный кубок чемпионов – традиционный товарищеский турнир, ежегодно проходящий с 2013 года. В нем принимают участие ведущие футбольные клубы Европы, правда, матчи турнира, как правило, проходят за пределами континента.