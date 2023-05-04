Жители бывших британских колоний потребовали извинений от Карла III

Лондон. Великобритания. Церемония коронации Карла III может быть омрачена скандалом. Лидеры коренных народов бывших британских колоний призвали монарха принести извинения за «вековой расизм» и «наследие геноцида», пишет «Российская газета» со ссылкой на AFP.

Представители организаций аборигенов Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Канады и ряда других стран направили королю Великобритании письмо, в котором добиваются также денежных компенсаций и возврата вывезенных культурных ценностей.

Ранее Карл III уже заявил, что корона должна «признать ошибки, которые сформировали наше прошлое». Однако этого недостаточно, считают потомки угнетенного населения колоний.

Среди подписавших письмо – первая женщина из числа аборигенов Австралии, избранная в федеральный парламент этой страны, бывшая олимпийская чемпионка Нова Перис. Другая коренная австралийка, эксперт по правам человека Ханна МакГлейд, заявила, что ключевым вопросом для ее соплеменников, которых она называет свидетелями геноцида, остается возмещение ущерба.

Напомним, коронация Карла III состоится 6 мая.