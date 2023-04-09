Карл III «поругался» с Церковью Англии по поводу своей коронации

Лондон. Великобритания. Король Великобритании Карл III решил нарушить традицию церемонии коронации британских монархов, чем вызвал претензии со стороны Церкви Англии. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на Mail on Sunday.

Его величество хочет, чтобы на церемонии находились представители разных религий, так как ещё 30 лет назад, будучи наследником престола, он говорил, что хочет защищать не только одну конкретную религию, но и все остальные. Однако Церковь Англии предупредила короля, что его желание противоречит многовековому каноническому праву, запрещающему лидерам нехристианских религиозных конфессий читать молитвы во время службы.

Отметим, что правящий британский монарх при этом является Верховным правителем Церкви Англии.

Напомним, коронация намечена на 6 мая. Ранее стало известно, что она пройдёт без «скандальной парочки» — принца Гарри и Меган Маркл, которые раздумали приезжать. Потому как в их приглашении не упоминались их дети, а молодые родители собирались спеть своему первенцу принцу Арчи Happy Birthday на балконе Букингемского дворца. Ведь именно в день коронации деда ему исполнится четыре года.