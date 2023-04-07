Коронация Карла III пройдет без участия принца Гарри и Меган Маркл

Лондон. Великобритания. Стало известно об отказе принца Гарри и Меган Маркл от приезда на коронацию Карла III. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Sky News.

Как рассказала телеканалу биограф королевской семьи Анджела Левин, герцог и герцогиня Сассекские обиделись на то, что в приглашении на торжество не упоминались маленькие дети пары – принцесса Лилибет и принц Арчи. У последнего день рождения совпал с датой коронации. Гарри и Меган хотели спеть Happy Birthday своему ребенку на балконе дворца вместе с королевской семьей. Однако эти планы не были одобрены Букингемским дворцом, в связи с чем пара решила игнорировать мероприятие.

Напомним, коронация Карла III и его супруги Камиллы состоится 6 мая.

Конфликт принца Гарри и его супруги Меган Маркл со старшими членами королевской фамилии тлеет почти 3 года. Тогда супруги уехали в США жить своим трудом, отказавшись от части подобающих им привилегий. Отношения Гарри с родственниками дополнительно осложнились после скандальных интервью пары американским СМИ, а также после выхода в свет в январе 2023 года книги мемуаров Spare («Запасной»). В ней герцог Сассекский написал о том, как подрался с принцем Уильямом, принимал наркотики и убивал людей в Афганистане.

Добавим, недавно стало известно, что у Гарри и Меган отняли дом в Англии, подаренный им на свадьбу покойной королевой Елизаветой II.