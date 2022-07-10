Столица Бермуд стала самым дорогим для жизни городом в 2022 году

Москва. Россия. Аналитики назвали самые дорогие для жизни города мира в 2022 году. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса Numbeo.

Так, согласно его данным, самым дорогим городом является Гамильтон — столица Бермуд. На втором и третьем местах — швейцарские Базель и Цюрих. С 2021 года тройка лидеров не изменилась. В первой десятке оказались и другие города Швейцарии. Замыкают её американские города, включая столицу Гавайев Гонолулу и Нью-Йорк.

В рейтинг попали и российские города. Среди них самым дорогим оказался Санкт-Петербург — 279-е место, за ним следует Москва — 287 место. Казань заняла 300-е место. На 301-м расположился Новосибирск. Столица Приволжского федерального округа Нижний Новгород находится на 316-м месте, а замыкает российские города Ростов-на-Дону — 345-е место.

Всего топ состоит из 510 городов. В последнюю десятку включили в основном города Индии и Пакистана.