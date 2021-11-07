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Италия приняла судно с 800 спасёнными в море нелегалами

18:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
Италия приняла судно с 800 спасёнными в море нелегалами
18:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
173
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#Италия\n#иммигранты
Фото: pixabay.com
173
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Иммигранты пытались пересечь Средиземное море на деревянных лодках.

Трапани. Италия. Спасательное судно немецкой гуманитарной организации Sea-Eye получило разрешение войти в порт Трапани на итальянском острове Сицилия. Корабль с нелегалами на борту находился в море в ожидании этого решения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Команда судна в ходе нескольких операция подняла на свой борт около 400 выходцев из Африки, пытающихся пересечь Средиземное море на самодельных лодках. Ранее экипаж снял с тонущей деревянной лодки ещё около 400 иммигрантов. Всего было спасено более 800 человек.

Принять нелегалов изъявили желание более 200 городов Германии.

18:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
173
0
#Италия\n#иммигранты
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