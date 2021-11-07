Италия приняла судно с 800 спасёнными в море нелегалами

Иммигранты пытались пересечь Средиземное море на деревянных лодках.



Трапани. Италия. Спасательное судно немецкой гуманитарной организации Sea-Eye получило разрешение войти в порт Трапани на итальянском острове Сицилия. Корабль с нелегалами на борту находился в море в ожидании этого решения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Команда судна в ходе нескольких операция подняла на свой борт около 400 выходцев из Африки, пытающихся пересечь Средиземное море на самодельных лодках. Ранее экипаж снял с тонущей деревянной лодки ещё около 400 иммигрантов. Всего было спасено более 800 человек.

Принять нелегалов изъявили желание более 200 городов Германии.