Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах и дискриминации

Претензии к миллиардеру и его семье предъявили бывшие домработники.



Менло-Парк. США. Марку Цукербергу и его жене Присцилле Чан придется стать ответчиками на скандальном судебном процессе. Бывшие домработники Миа Кинг и Джон Доу обвинили основателя Facebook вместе с супругой в дискриминации и сексуальных домогательствах, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на NBC.

Известно, что Миа Кинг — афроамериканка, состоящая в ЛГБТ-сообществе, а Джон Доу — открытый гомосексуалист. Истица заявила, что Цукерберги называли ее грубыми словами и высказывали оценочные суждения о ее бюсте. Кроме того, в вину бывшим работодателям Кинг и Доу поставили переработки без дополнительной оплаты.

По словам представителя Цукерберга, доказательств у обвинителей нет, и их попытки засудить основателя Facebook и его родственников не увенчаются успехом.

Добавим, недавно стало известно о планах Facebook создать собственную «метавселенную». Ее «обитатели» будут общаться друг с другом при помощи очков дополненной реальности. Для реализации проекта компания наймет примерно 10 тыс. новых сотрудников.