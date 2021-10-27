Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах и дискриминации

12:32, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах и дискриминации
12:32, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
88
0
#США\n#общество\n#Facebook\n#суд\n#иск\n#расизм\n#толерантность\n#дискриминация\n#скандал\n#Марк Цукерберг
Фото: facebook.com/crnobelo
88
0

Претензии к миллиардеру и его семье предъявили бывшие домработники.

Менло-Парк. США. Марку Цукербергу и его жене Присцилле Чан придется стать ответчиками на скандальном судебном процессе. Бывшие домработники Миа Кинг и Джон Доу обвинили основателя Facebook вместе с супругой в дискриминации и сексуальных домогательствах, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на NBC.

Известно, что Миа Кинг — афроамериканка, состоящая в ЛГБТ-сообществе, а Джон Доу — открытый гомосексуалист. Истица заявила, что Цукерберги называли ее грубыми словами и высказывали оценочные суждения о ее бюсте. Кроме того, в вину бывшим работодателям Кинг и Доу поставили переработки без дополнительной оплаты.

По словам представителя Цукерберга, доказательств у обвинителей нет, и их попытки засудить основателя Facebook и его родственников не увенчаются успехом.

Добавим, недавно стало известно о планах Facebook создать собственную «метавселенную». Ее «обитатели» будут общаться друг с другом при помощи очков дополненной реальности. Для реализации проекта компания наймет примерно 10 тыс. новых сотрудников.

12:32, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
88
0
#США\n#общество\n#Facebook\n#суд\n#иск\n#расизм\n#толерантность\n#дискриминация\n#скандал\n#Марк Цукерберг
?>