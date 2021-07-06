Даешь 4-дневку: большинство жителей Исландии будет отдыхать с пятницы по воскресенье

Инициативу властей одобрили профсоюзы.



Рейкьявик. Исландия. 4-дневную рабочую неделю планируют внедрить в Исландии. На такой шаг власти и профсоюзы согласились пойти по итогам проведения масштабного эксперимента, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на BBC News.

В эксперименте, который проводился с 2015 по 2019 годы, участвовали 2500 исландцев, что составляет более 1% всего трудоспособного населения страны. Сотрудники школ, больниц, офисов трудились с понедельника по четверг, отдыхая с пятницы по воскресенье. Общая длительность рабочего времени составляла при этом 35-36 часов в неделю при сохранении прежнего размера зарплаты.

После 4 лет наблюдений было признано, что производительность труда участников эксперимента возросла, а самочувствие улучшилось. Люди получили больше времени на общение с семьей, хобби и домашние дела.

В результате профсоюзы Исландии согласились принять новый трудовой график для 86% работающего населения островного государства. В ближайшее время основная масса работников перейдет на 4-дневку с сохранением прежних окладов либо получит возможность на это в скором времени.

Подобные эксперименты проводились и в других странах, причем не везде успешно. Так, в Греции попытка сократить рабочую неделю вылилась в массовые протесты. Предполагалось взамен дополнительного выходного увеличить длительность смен, что не одобрили профсоюзы.